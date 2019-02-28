Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян

С начала этого года рубль укрепился более чем на 5%, большую роль в этом сыграли растущие цены на нефть. На в марте все может резко измениться: Дональд Трамп затеял военную авантюру в Венесуэле. События на южноамериканском континенте грозят обернуться новым обвалом российской валюты.

За два месяца рублю удалось отыграть резкий предновогодний скачок, когда цена за доллар вплотную приблизилась к 70 рублям. Сегодня американская валюта торгуется уже в пределах 66 рублей и в этом немалую роль сыграли подскочившие цены на нефть, от которых на 90% зависит курс рубля. Россия по-прежнему остается в большей степени сырьевой страной и продаваемые на Запад углеводороды приносят нам стабильный и постоянный доход.

Понятно, что Европа и США делают все возможное, чтобы сбить цены на нефть и газ. К примеру, Дональд Трамп уже навязал Старому Свету свой сжиженный газ и фактически заставил европейцев вложиться в строительство дорогостоящих и крайне сложных в техническом плане терминалов по приему американского голубого топлива. При этом Европа не собирается отказываться и от более дешевого российского газа, для транспортировки которого сейчас по дну Балтийского моря прокладывается вторая нитка "Северного потока".

Но если с газом все понятно, то с ценами на нефть, снижение которых сильно влияет на курс рубля, дело обстоит сложнее. Одним из рычагов манипулирования в марте может стать ситуация в Венесуэле. О том, что рубль – валюта политизированная, напоминает аналитик Финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

По его оценкам, курс рубля сейчас зависит от двух политических факторов: кризиса в Венесуэле и санкционной политики США. В зависимости от их баланса рубль может, как укрепиться в районе 63-х за доллар, так и упасть в район 70-ти за доллар уже к маю.





По мнению руководителя сервиса онлайн-кредитования “Робот Займер” Романа Макарова, события в Венесуэле могут сильно повлиять на курс рубля. Из-за санкций США в хранилищах этой страны скапливается огромное количество добытой нефти.

Если оппозиция во главе с Гуайдо официально придет к власти, санкции снимут и весь объем накопленной нефти попадет на мировой рынок, что собьет цены на нефть до 40 долларов за баррель. Следом снизится и курс рубля.

В свою очередь аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук полагает, что главными рисками для рубля в марте выступает вероятность введения новых санкций со стороны США. Именно поэтому рассчитывать на активное укрепление российской валюты не стоит.





"Санкционная риторика остается фактором неопределенности. В случае введения новых антироссийских санкций курс рубля к доллару уверенно преодолеет отметку 67 рублей и может торговаться в диапазоне 67,5 – 68,5 рубля за доллар", – вторит Вадиму Кравчуку директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Он напомнил, что сейчас большую поддержку рублю оказывают высокие нефтяные котировки, которые находятся на уровне в 65 с поливной долларов за баррель.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает препятствием для укрепления курса рубля политику Центробанка России. Он напомнил, что еще в начале 2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен и, задействовав бюджетное правило, взяли курс на его ослабление. Однако после длительной паузы, взятой регулятором в конце прошлого года, возобновление покупок валюты Банком России на открытом рынке в середине января 2019 года не оказало серьезного давления на рубль. Тем не менее действия Центробанка могут стать серьезным препятствием на пути его укрепления в будущем, полагает эксперт.





Март и апрель не располагают к оптимизму, говорит начальник отдела дилинга казначейства Банка "Оранжевый" Денис Новиков. Торговую войну США с Китаем он назвал хорошей ширмой, за которой скрывается главная нарастающая проблема – замедление глобальной экономики. В связи с этим эксперт советует россиянам часть средств перевести в валюту, пока этому способствуют адекватный курс и вменяемые процентные ставки.

По мнению Новикова, цены на потребительские товары в первые два месяца весны глобально не вырастут, так как реальные доходы населения продолжают снижаться. Ну и, конечно, не стоит забывать золотое правило – хранить все яйца в одной корзине нельзя. Если у вас есть лишние деньги, то распределите их по разным валютным и рублевым депозитам. И тогда курс рубля и его взлеты и паления вам не страшны!