Курсу доллара пообещали быстрый разгон до сотни

Курс доллара может взлететь до 90 рублей. По мнению экспертов, это произойдет при условии резкого падения цен на нефть и сохранения антироссийских санкций.

Вероятность повышения курса доллара до 80-90 рублей очень высока. К такому вывод пришли авторы доклада, подготовленного РАНХиГС и Институтом Гайдара.

Условия для резкого роста курса американской валюты, по мнению экспертов, следующие: падение цен на нефть на 25% от нынешней – до 50-55 долларов за баррель, сохранение внешних санкций и покупка валюты на внутреннем рынке.

При этом, по мнению экспертов, снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель, и, соответственно, ослабление рубля будут способствовать росту инфляции выше целевого уровня в 4%.

Финансовые аналитики в целом с данными доклада соглашаются. Они отмечают, что картина на рынках начинает ухудшаться – нефть падает на заявлениях Саудовской Аравии о готовности заместить иранские углеводороды. Свою роль сыграл и продолжающийся рост запасов черного золота в США. Однако пока рубль держится достаточно уверенно.



Как стало известно, цена на нефть марки Brent упала ниже 77 долларов за баррель. При этом на открытии торгов 24 октября курс доллара повышается, а евро – снижается. Курс доллара вырос на две копейки – до 65,54 рубля. А европейская валюта подешевела на две копейки – до 75,09 рубля.

Есть и другое мнение. Некоторые эксперты предполагают, что спрос на нефть будет расти. Это может снизить курс доллара, но немного – явным пределом выступает отметка 64,9 рубля, пишет "Российская газета". Если в ноябре все же будет введен новый пакет антироссийских санкций к концу года курс доллара может составить 70,5-72,5 рубля.