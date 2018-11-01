ЦБ уличили в снижении стоимости активов "Югры"

Одним из первых о публикации на официальном сайте Союза вкладчиков сообщил популярный телеграм-канал "Банкста". "На сей раз разоблачению был преданы фокусы с уничтожением капитала банка через переоценку акций, досоздание резервов и, на "бис", удешевление недвижимости", – отметили авторы ресурса.

Помимо прочего, обнародованные документы касаются переоценки акций, которые находились в собственности банка, резервов по форвардным контрактам, стоимости 29 объектов недвижимости, а также формирования резервов на потери по кредитам 18 юридических лиц, пишет издание "Аргументы недели".

На своем сайте союз вкладчиков разместил: два документа, датированных 10 июля 2017 года – приказы "Об отражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг" и "Об отражении в бухгалтерском учете резервов по ПФИ", а также распоряжение "Об отражении на счетах бухгалтерского учета справедливой стоимости объектов недвижимости" от того же числа.

Кроме того, активисты обнародовали три приказа от 27 июля – "О корректировке в бухгалтерском учете доходов по форвардным договорам ПАО банк "Югра", "Об отражении в бухгалтерском учете резервов по кредитам юридических ПАО банк "Югра" и "Об отражении в бухгалтерском учете ПАО банк "Югра" справедливой стоимости объектов недвижимости". При этом журналисты не исключают манипуляций со временем, когда отдельные документы могли публиковаться задним числом.

Бумаги снабжены комментариями представителей "Югры", которые разъясняют намерения временной администрации. К примеру, приказ "Об отражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг (акций)" привел к снижению капитала "Югры" на 14,4 миллиарда рублей. Второй, говорится на сайте Союза вкладчиков, уменьшил его еще на 13,1 миллиарда, а распоряжение привело к потере кредитным учреждением более 10 миллиардов рублей. Оставшиеся приказы уменьшили капитал банка на 8,4 миллиарда.

Отдельно комментаторы заявляют о многочисленных нарушениях российского законодательства и норм самого финансового регулятора, которые, уверены они, имели место в ходе ликвидации "Югры".

В частности, отмечают они, в первом приказе не было учтено положение Центробанка, которое гласит, что справедливая стоимость акций устанавливается в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности. Таким образом, не была принята во внимание оценка ценных бумаг, которая проводилось независимыми экспертами.

Что касается второго приказа, то в нем временная администрация также обошла вниманием два нормативных акта финансового регулятора, которые касаются формирования резервов на возможные потери, что привело к установлению резервов фактически произвольным образом.

В распоряжении относительно объектов недвижимости чиновники ЦБ вновь проигнорировали независимую экспертную оценку стоимости зданий. И это при том, что по федеральному законодательству она была проведена корректно, отмечают журналисты.

"При этом оценка справедливой стоимости 29 объектов недвижимости, включенная в распоряжение № 1/1 от 10.07.2017 не подтверждена документально и прямо противоречит Положению № 448-П, а корректировка балансовой стоимости недвижимости Банка является необоснованной и незаконной", – говорится на сайте Союза вкладчиков.

Что касается трех последующих приказов, то в них, указывают комментаторы, нарушены сразу несколько нормативно-правовых акта: закон "О Центральном банке Российской Федерации", положения ЦБ "О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" и "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов". Кроме того, подчеркнули представители "Югры", издавая последний приказ, Центробанк сознательно не учел результаты проверки кредитного учреждения от 2016 года.





Ранее на сайте Союза вкладчиков России появился ряд любопытных документов. Один из них – предписание Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня. Как утверждают в общественной организации, предписание было вручено поздно вечером и по сроку было заведомо невыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено "Югрой" в установленное время.

Активисты уверены, что опубликованные документы являются доказательством нарушения закона со стороны ЦБ при назначении временной администрации в "Югре" и говорят о том, что регулятор заранее планировал ликвидировать кредитное учреждение.

Напомним, летом 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" в лице агентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого кредитная организация была лишена лицензии. Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий Центробанка. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.