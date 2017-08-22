Кемеровский суд отменил предписания Центробанка

Арбитражный суд Кемеровской области отменил предписания Центробанка Кемсоцинбанку и банку "Тайдон", которые могли повлечь отзыв лицензий. В пользу этих двух финансовых учреждений решено взыскать по три тысячи рублей госпошлины и 45 тысяч, потраченных на экспертизу.

В предписании, выпущенном ЦБ в ноябре 2016 года регулятор требовал переоценки стоимости активов на балансе Кемсоцинбанка, в частности, принадлежащих банку объектов недвижимости. Это привело бы к убытку текущего года, снижению величины собственных средств банка до уровня "ниже минимального размера, установленного законом "О банках и банковской деятельности". Кроме того, по мнению банка, переоценка активов привела бы к нарушению норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, прописанного в инструкции Центробанка.

Согласно материалам дела, суд охарактеризовал заявленную Кемсоцинбанком стоимость имущества как справедливую, сообщает Финмаркет. Предписание Центробанка при этом суд квалифицировал как свидетельствующее о "чрезмерной карательности".

Суть судебного спора банка "Тайдона" и ЦБ заключалась в том, что, по мнению "Тайдона", недвижимому имуществу банка дана неадекватная и нерыночная оценка. По этому делу Кемеровский суд вынес похожее решение, в котором говорится о том, что предписание регулятора не соответствует требованиям действующего законодательства и вынесено с последствиями, влекущими за собой ограничения в деятельности кредитной организации в отсутствие достаточных на то оснований.

Банковское сообщество внимательно следит за развитием событий, ведь скоро Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению иска банка "Югра" к Центробанку. Он касается оспаривания введения временной администрации, объявления моратория на удовлетворения требований кредиторов и вынесения предписания регулятором.

"Югра" оспаривает последнее предписание о создании дополнительных резервов по ряду кредитов в размере 13,5 миллиарда рублей. Не исключено, что руководство "Югры" может подвергнуть сомнению и предыдущие предписания регулятора. Юристы считают, что оспаривать законность выносимых нормативных актов можно еще до отзыва лицензий и надеются, что опыт кемеровских банкиров пригодится в деле "Югра" против Центробанка".



