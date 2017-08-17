ЦБ лишил лицензии московский банк

Центробанк 17 августа отозвал лицензию у московской кредитной организации "Русский инвестиционный альянс" (Риабанк) передает RT. По данным регулятора, она была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
В Риабанке назначена временная администрация. Финансовое учреждение занимало 334-е место в банковской системе России.
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