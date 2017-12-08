Банк России попал под шквал критики

Отношение участников финансового рынка к регулятору стало резко негативное. Критика посыпалась на руководство Центробанка после волны отзывов лицензий и санаций ряда финансово-кредитных учреждений.



Негатив в адрес ЦБ стал звучать в текущем году. Как пишет "КоммерсантЪ", этому предшествовали отзывы лицензий у Татфондбанка и банка "Югра", а также санация "Пересвета", "Открытия" и Бинбанка. Все это привело к тому, что финансовым экспертам стали очевидны серьезные сбои в работе всей банковской системы. Причем в некоторых случаях, как выяснилось, речь шла о многолетних проблемах.



На фоне этих событий все чаще стали раздаваться экспертные мнения о странностях в действиях регулятора и непонятной логике принятия тех или иных решений. И чем больше становилось у ЦБ новых функций и полномочий, тем чаще стало звучать недовольство его действиями.

Так, международное агентство Moody’s выступило с критикой ряда направлений деятельности Банка России. Причем порой оценки идут вразрез с мнениями представителей самого регулятора. В рейтинговом агентстве удивлены, в частности, избирательностью надзора ЦБ. За схожие действия ряд банков остался без лицензий, а другие продолжают деятельность. Самый наглядный пример – ситуация с "Открытием", Бинбанком (их решено санировать) и "Югрой", которую решили лицензии.

Кроме того, Moody’s с изрядной долей скепсиса оценивает попытки Банка России быть санатором. Как отмечается в материалах агентства, ЦБ выступает и как регулятор, и нередко как кредитор, и даже как владелец санируемого банка. "Сомневаемся, что эти роли могут независимо сосуществовать", – говорится в докладе.

Правда, массовая критика не мешает российскому регулятору продолжать следовать выбранным курсом. Между тем, как отметила вице-президент Moody’s Ольга Ульянова, "хотелось бы надеяться, что наконец заработает "превентивный надзор". И тогда, по мнению аналитика, проблемы в банках будут выявляться и локализовываться на ранних стадиях, что позволит избежать паники клиентов и на рынке, а также массовых оттоков ликвидности.