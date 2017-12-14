Деньги россиян научились отнимать по-новому

На финансовом рынке появился еще один вид мошенничества. Псевдоюристы обещают избавить клиента банка от страховки, уплаченной при оформлении кредита.

По словамэкспертов, существует три типа так называемых "расстрахователей". Первые – реальные юристы, обещающие за деньги вернуть навязанную страховку. А вот вторая и третья группы – мошенники, позиционирующие себя как специалисты.

Аферисты берутся за возврат страховки в любых случаях. "Их можно подразделить на две категории: относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель – получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях", – цитирует руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова "Коммерсантъ".

В России уже зафиксировано несколько подобных случаев. "Расстрахователи" имитируют бурную юридическую деятельность и собирают персональные данные клиентов, чтобы снять средства со счета или набрать займов на их имя.

Отмечается, что доказать незаконность действий таких лжеюристов довольно сложно. По словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, по этой причине в настоящее время с данным видом мошенничества никто не борется. Вместе с тем, Центробанк пока не получал жалоб на действия "расстрахователей".

Напомним, ранее Банк России обнаружил новый способ обмана на кредитном рынке. Мошенники получают доступ к личным данным наивных клиентов. Схема работает следующим образом: человек рассылает заявки на предоставление кредита в разные банки, оттуда его персональная информация утекает в базы злоумышленников. Те звонят своим жертвам и требуют вернуть деньги или заплатить по процентам.