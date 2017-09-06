Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"

В эфире телеканала ТНТ стартовал второй сезон популярного комедийного сериала "Ольга". Исполнительница главной роли Яна Троянова рассказала почему этот проект стал для нее главным рассказчиком о материнстве.

По словам актрисы, в "Ольге" она вынуждена проживать судьбу женщины, которая постоянно переступает через себя в пользу семьи. Троянова признается, что характер ее героини ей не близок. "Она очень не похожа на меня. Именно поэтому Ольга стала главным рассказчиком о судьбе матери и материнстве вообще", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

По словам Трояновой, когда она читала сценарий второго сезона, то даже заплакала – настолько ее тронула жертвенность главной героини. "Настолько Ольга торопится помочь всем, так сильно разрывается и приносит себя в жертву, портит себе жизнь, что оторопь берет. А надо ли это ей? А надо ли это семье? Если дочь создает семью – надо давать шанс попробовать самим. Оля не дает такого шанса", – размышляет актриса.

По мнению Трояновой, герои сериала "Ольга" олицетворяют собой типичных россиян. И по мнению актрисы, в нашей стране женщина, как правило, тащит все на себе, даже если у нее есть муж. А представители сильного пола, напротив, уступают свои позиции.

"Моя мама использовала слова "закрутка" и "выкрутиться". Это чисто наше, российское. "У меня закрутка, сейчас я ее решу". Этому научилась у мамы", – добавляет Троянова.

Напомним, второй сезон комедийного сериала "Ольга" стартовал на телеканале ТНТ 4 сентября. В центре сюжета картины – история жизни 38-летней матери-одиночки Ольги, которая вынуждена каждый день решать все новые и новые проблемы членов своей семьи.