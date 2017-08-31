Действие сериала "Игра престолов" перенесли в наше время
Задумкой авторов ролика, по всей видимости, было перенести реалии одного из самых популярных сериалов современности – "Игры престолов" – в наши дни. Судя по ажиотажу, который наблюдается вокруг публикации короткого ролика, замысел попал точно в цель. "Многие вещи меняются. Многие вещи остаются такими же", – говорится в описании к видео.
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