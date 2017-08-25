В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"

В Сети появился проморолик российской версии популярного американского сериала "Доктор Хаус". Однако вместо восторга, пользователи крайне негативно отреагировали на новинку, усомнившись в том, что она сможет превзойти оригинал.

Премьера сериала "Доктор Рихтер" состоится на телеканале "Россия 1" этой осенью, однако зрители уже заранее настроились на то, что он будет провальным. На телеканале YouTube под промороликом картины пользователи оставляют множество гневных комментариев.

По мнению многих комментаторов, сериал получится лишь бледной и скучной копией "Доктора Хауса". А некоторые зрители выразили свое недовольство актерским составом картины. Так, например, один из пользователей обозвал исполнителя главной роли Алексея Серебрякова "быдловатым алкашом", а его партнершу по картине Анну Михалкову – "жирной дояркой".

"Я думал российское ТВ достигло дна, но снизу вдруг постучали....", – пессимистично заключил один из комментаторов. ﻿"Даже не вздумайте адаптировать "Игру престолов"! Слышите?", – взмолился другой пользователь. ﻿



Впрочем, нашлись и те, кому понравился звездный актерский состав сериала."Буду точно смотреть. Серебряков взял на себя рисковую задачу", "Актерский состав интересный", "Не люблю римейки, но там будет Анна Михалкова", – комментировали они.

Съемки сериала "Доктор Рихтер" проходили в прошлом году. Режиссером его стал Андрей Прошкин, а в главных ролях снялись Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Мария Миронова и Екатерина Вилкова. В культовой американской версии картины роль доктора Хауса исполнил непревзойденный Хью Лори.