Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя

Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал скандал вокруг фильма "Матильда". Он счел угрозы кинотеатрам и поджоги машин "осенним обострением" и призвал людей беречься.

В своей статье ведущий признался, что сначала думал, будто весь скандал вокруг фильма – ловкий рекламный ход. Малахов был уверен, что режиссер "Матильды" Алексей Учитель договорился с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской о совместной пиар-кампании фильма. Кроме привлечения общественного внимания, это еще и "сэкономило кучу бюджетных денег, предназначенных на раскрутку и без того дорогостоящей картины", написал телеведущий на сайте starhit.ru.

Малахов признался, что после поджогов и писем с угрозами кинотеатрам он поменял свое мнение. "Но после ряда скандальных происшествий, связанных с "Матильдой", где общественности показали сожженные машины у офиса адвокатов фильма, я понял: что-то здесь не так", – заявил ведущий. По его словам, подозрения начали усиливаться после того, как знакомый Андрея, участвовавший в съемках "Матильды", стал нервно оглядываться по сторонам и отказался отвечать на вопросы о ленте.

После этого Малахов припомнил совсем свежие случаи ложных анонимных звонков о бомбах, "якобы подложенных противниками проекта". Тогда, по словам журналиста, только в Москве пришлось эвакуировать больше 100 тысяч человек.

Тут он понял, что никакая это не рекламная кампания, а "осеннее обострение". Он призвал читателей беречься в период этого "обострения" и рассказал, что, по его информации, "люди, уже посмотревшие "Матильду", с сожалением констатируют, что в историю кинематографа этот лубочный рассказ о романе балерины императорских театров и российского цесаревича вряд ли войдет".

Напомним, скандал вокруг еще не вышедшего в прокат фильма о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской начал разгораться после того, как бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая сейчас является депутатом Госдумы, организовала сразу несколько проверок "Матильды" на экстремизм и оскорбление чувств верующих. Органы охраны правопорядка не нашли в сценарии картины (сам фильм тогда находился в состоянии монтажа, и посмотреть его было невозможно) ничего предосудительного. Депутат не успокоилась и организовала кампанию по сбору подписей в интернете, которая тоже не увенчалась успехом.