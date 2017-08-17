Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
партнеры
Четверг 17 августа
Лента новостей
21:52
Панин вмешался в конфликт Познера и Шнурова
21:13
Кровавый теракт потряс Барселону
21:03
ЦРУ знало о подготовке бойни в Барселоне
21:01
Соседи подкармливают Евгения Осина
20:52
Установлена личность террориста из Барселоны
20:19
Шокирующие фото и видео с места теракта в Барселоне
20:15
Как пройдут похороны Веры Глаголевой
19:54
Русский турист рассказал о хаосе в Барселоне
19:46
Обезумевшие украинцы угрожают смертью онкобольному Кобзону
19:30
Боксер Лебедев сообщил о смерти матери
19:10
Светлана Хоркина назвала имя отца своего ребенка
18:59
Теракт в Барселоне. Как это было
18:54
Запад восхищается талантами Путина
18:51
Юная пироманка держит в страхе городок
18:35
В Барселоне грузовик протаранил толпу прохожих
18:33
Российские астронавты вышли в открытый космос (видео)
18:32
Русфонд в подробностях рассказал о миллионах Жанны Фриске
17:46
Андрею Малахову оставили любимую передачу
17:46
"Анастасия" прошла участок второго кольца до "Лефортово"
17:45
Лихач устроил скоростной заезд по Кутузовскому проспекту (видео)
17:43
Как преобразилась Москва за шесть лет
17:34
Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой (видео)
17:30
В Москве состоится вечер памяти Глаголевой
17:22
Ученые раскрыли главный секрет виски
17:15
Худышка Саша Бортич поправилась на 20 килограммов
17:14
Москва задала трепку "забывшимся" странам Запада
17:13
Альтернативная группа Seether возвращается в Россию
16:52
Собчак умышленно стравливает Познера и Шнурова
16:47
В Турции больного россиянина взяли в заложники
16:36
Что получат москвичи от реновации
16:26
Беспомощный Киев придумал новую пакость Крыму
16:24
Водонаева возмутила фальшивыми сосками
16:21
Названа стоимость первого российского беспилотного авто
16:13
Путин помиловал директора шахты "Ульяновская"
16:03
Лукашенко написал письмо семье Глаголевой
15:54
Путин дал российское гражданство двукратному чемпиону мира
15:49
Вдова Владимира Турчинского поставила на себе крест
15:34
АСВ продолжает избегать прокуроров
15:31
На востоке Москвы резко вырос уровень сероводорода
15:29
Российские старушки облюбовали Макрона
15:26
Чем вызвана паника на Первом канале
15:20
Могила для Глаголевой стоит 10 миллионов
15:18
На площади Тверской заставы запустят бесшумные трамваи
15:13
Как не опозориться в светском обществе
15:11
Раскрыты причины странного поведения Трампа
15:07
Во Внуково самолет с отказавшими тормозами попал в аварию
14:52
"Умный" дозатор отказал чернокожему в мыле (видео)
14:48
Рак можно предотвратить диетой
14:42
Пострадавшую в ДТП на севере Москвы госпитализировали вертолетом
14:38
Чадов отдыхает в Италии с бывшей женой
14:37
Китайские ученые впервые заморозили тело человека
14:16
Мать выкинула новорожденную дочь в муравейник
14:12
В Москве поймали работорговца
14:02
Украинских школьников пристыдили за поездки в Россию
14:00
Пелагею упрекнули в отсутствии груди
14:00
Обнаружен новый способ диагностики рака
13:42
Полуголых Ди Каприо и Уинслет застали на вилле
13:41
В Московском зоопарке поселится карликовый бегемот
13:26
Первый канал вынуждают избавиться от Сябитовой
13:22
Найден "создатель" жизни на Земле
13:18
Названо место похорон Глаголевой
13:04
Страшные последствия интимной эпиляции
12:47
Онкобольной Кобзон проклял обезумевших украинцев
12:45
Ученые нашли замену наркотическому обезболиванию
12:25
Вдова и любовница устроили мордобой у гроба
12:19
Европа спутала планы американских русофобов
12:06
Из головы ребенка вытащили забытую врачами год назад вату
12:01
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
11:56
Ксения Бородина устала от "Дома-2"
11:45
Надя Ручка родила первенца
11:37
В Москву придут разрушительные смерчи
11:33
Анна Ардова ушла от опостылевшего мужа
11:29
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
11:14
Женщина умерла после посещения зубного врача
11:13
Убийцу 4-летнего мальчика спасли от суда Линча
11:07
Беззащитного Януковича бросили на растерзание Киеву
10:36
В офисе голландского радио захвачены заложники
10:35
Циничные украинцы поглумились над смертью Глаголевой
10:28
Элитный особняк на Рублевке продают за биткоины
10:25
Каким будет конец лета в Москве
10:03
Юбилейный RIW 2017 пройдет в Москве
10:02
В Москве состоится первый IT-забег
10:01
Фаворита Пугачевой заставили провериться на наркотики
09:53
Артемий Лебедев стал отцом в десятый раз
09:46
В России резко подорожает пиво
09:43
Скончался создатель российского интернета
09:29
На северо-западе Москвы изрезали юношу
09:18
Российские ученые нашли лекарство от рака
09:14
Названа причина любви россиян к сладостям
09:09
Программу Малахова отдают Меньшовой
09:03
ЦБ лишил лицензии московский банк
08:38
Россиян предупредили о смертельной опасности поездок в США
08:34
Очевидцы рассказали о мощных взрывах на северо-востоке Москвы
08:26
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
08:12
Веру Глаголеву съел рак желудка
08:02
Пьяный москвич пытался догнать лодку и чуть не утонул
21:57
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
21:41
Последние фото Веры Глаголевой
21:40
Житель Заполярья украл опору ЛЭП
21:29
На что Первый канал променял "Наедине со всеми"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умерла Вера Глаголева
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Веру Глаголеву съел рак желудка
Культура

Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа 2017 года. Коллеги не исключают, что режиссер сгорела на работе, в процессе съемок своего последнего фильма.

Продолжение: Как пройдут похороны Веры Глаголевой
прочитано 12303 раза

Поклонники Веры Глаголевой до сих пор не могут успокоиться от страшной, невероятной новости о смерти своего кумира. Тонкая, светлая и такая сильная Вера буквально горела на работе. Коллеги говорят, что это и могло ее погубить: последний фильм, семейную драму "Глиняная яма", она снимала на пределе сил, пишут "АиФ".

ПО ТЕМЕ

В Москве состоится вечер памяти Глаголевой

Названо место похорон Глаголевой

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь

 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

"Это абсолютно современный человек, с ней было интересно. А потом ее энергия… она умела заводить целую площадку, она была двигателем всего процесса. Я ни разу не видел, чтобы она уставала на съемках. Она все время была на позитиве и заряжала своей энергией остальных", – рассказал актер, принимавший участие в съемках последнего фильма Глаголевой, Дмитрий Кривочуров.

"В группе, конечно, ходили слухи о ее проблемах со здоровьем, но по виду Веры Витальевны невозможно было сказать, что они есть. Она всегда была настроена на работу, а в перерывах всегда могла пошутить, посмеяться", – добавил актер.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

По словам другой участницы съемочного процесса, актрисы Татьяны Владимировой, Вера снимала фильм как подвиг. И она этот подвиг совершила. 

"Вера поставила себе задачу – снять этот фильм, и сделала это. Но лично у меня не было тяжелее работы, чем эта. Например, был один съемочный день, который длился 15 часов. В принципе, я знала, что есть проблемы со здоровьем, но потом сказали, что это не так, и я сняла все подозрения", – вспоминает актриса. Татьяна добавила, что знала о поездках Глаголевой в Германию, но никто не придавал им значения. Главное было – снять фильм.

"Она сгорела на этом. Это был ее сгорающий проект. При этом она добивалась, чтобы тяжелая, мучительная история была снята красиво. Чтобы был красивым каждый кадр", – рассказала Владимирова.

Вера Глаголева. Кадр из фильма "Устрицы из Лозанны" (1992)

"Мы торопились, экономили – это бюджетный фильм. Я очень хорошо знаю Веру, но не могу сказать, что заметил, будто она торопилась успеть доснять картину. Наоборот, она еще многое планировала. Веру интересовали проблемы внутреннего мира человека, коммуникации с близкими людьми. Я не буду сейчас вам рассказывать сюжет "Глиняной ямы", но могу сказать, что у фильма христианский, пронзительный, позитивный финал. Финал примирения, мира, добра. Такой финал хотела Вера", – рассказал оператор Александр Носовский.

Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. 18 августа в "КиноСквере" Российского военно-исторического общества состоится вечер памяти актрисы.

Автор: Алексей Минин17 августа 2017, 18:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последние фото Веры Глаголевой

567

комментарии

Политика

Запад восхищается талантами Путина
Москва задала трепку "забывшимся" странам Запада
Беспомощный Киев придумал новую пакость Крыму
Украина заявила о вторжении России

Шоу-бизнес

Первый канал о закрытии еще четырех программ
Панин вмешался в конфликт Познера и Шнурова
Соседи подкармливают Евгения Осина
Обезумевшие украинцы угрожают смертью онкобольному Кобзону

Проишествия

Как террористы взрывали Испанию
Теракт в Барселоне. Как это было
В Турции больного россиянина взяли в заложники
Мать выкинула новорожденную дочь в муравейник

Lifestyle

Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма
В День города в музеи Москвы пустят бесплатно
Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей
Известный дирижер раскритиковал цены на его концерты в Москве
Шоу-бизнес

Муж сообщил подробности смерти Глаголевой

Супруг актрисы обескуражен произошедшим
Общество

В Москву придут разрушительные смерчи

Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы
Происшествия

Теракт в Барселоне. Как это было

Неизвестный совершил наезд на пешеходов в центре города
Шоу-бизнес

Обезумевшие украинцы угрожают смертью онкобольному Кобзону

Артист подвергся нападкам со стороны Украины

Гороскоп

Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
Смерть Виктора Цоя признали убийством
Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа

Фоторепортажи

Кровавый теракт потряс Барселону
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
Последние фото Веры Глаголевой
Самбурская готовится покорить космос

Спорт

Боксер Лебедев сообщил о смерти матери
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой
Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Регионы

Юная пироманка держит в страхе городок
Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой (видео)
Из головы ребенка вытащили забытую врачами год назад вату
Женщина умерла после посещения зубного врача
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru