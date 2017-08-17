Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма

Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа 2017 года. Коллеги не исключают, что режиссер сгорела на работе, в процессе съемок своего последнего фильма.

Поклонники Веры Глаголевой до сих пор не могут успокоиться от страшной, невероятной новости о смерти своего кумира. Тонкая, светлая и такая сильная Вера буквально горела на работе. Коллеги говорят, что это и могло ее погубить: последний фильм, семейную драму "Глиняная яма", она снимала на пределе сил, пишут "АиФ".

"Это абсолютно современный человек, с ней было интересно. А потом ее энергия… она умела заводить целую площадку, она была двигателем всего процесса. Я ни разу не видел, чтобы она уставала на съемках. Она все время была на позитиве и заряжала своей энергией остальных", – рассказал актер, принимавший участие в съемках последнего фильма Глаголевой, Дмитрий Кривочуров.

"В группе, конечно, ходили слухи о ее проблемах со здоровьем, но по виду Веры Витальевны невозможно было сказать, что они есть. Она всегда была настроена на работу, а в перерывах всегда могла пошутить, посмеяться", – добавил актер.

По словам другой участницы съемочного процесса, актрисы Татьяны Владимировой, Вера снимала фильм как подвиг. И она этот подвиг совершила.

"Вера поставила себе задачу – снять этот фильм, и сделала это. Но лично у меня не было тяжелее работы, чем эта. Например, был один съемочный день, который длился 15 часов. В принципе, я знала, что есть проблемы со здоровьем, но потом сказали, что это не так, и я сняла все подозрения", – вспоминает актриса. Татьяна добавила, что знала о поездках Глаголевой в Германию, но никто не придавал им значения. Главное было – снять фильм.

"Она сгорела на этом. Это был ее сгорающий проект. При этом она добивалась, чтобы тяжелая, мучительная история была снята красиво. Чтобы был красивым каждый кадр", – рассказала Владимирова.

"Мы торопились, экономили – это бюджетный фильм. Я очень хорошо знаю Веру, но не могу сказать, что заметил, будто она торопилась успеть доснять картину. Наоборот, она еще многое планировала. Веру интересовали проблемы внутреннего мира человека, коммуникации с близкими людьми. Я не буду сейчас вам рассказывать сюжет "Глиняной ямы", но могу сказать, что у фильма христианский, пронзительный, позитивный финал. Финал примирения, мира, добра. Такой финал хотела Вера", – рассказал оператор Александр Носовский.

Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. 18 августа в "КиноСквере" Российского военно-исторического общества состоится вечер памяти актрисы.