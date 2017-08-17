В Москве состоится вечер памяти Глаголевой

В Москве 18 августа в "КиноСквере" Российского военно-исторического общества состоится вечер памяти актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась от рака в Германии 16 августа. На большом экране покажут картину "Две женщины" – последнюю режиссерскую работу артистки.

Гости мероприятия получат возможность поделиться добрыми воспоминаниями о Глаголевой, передает РИА Новости. Также после показа ленты пройдет встреча с первым вице-президентом Гильдии актеров кино России Борисом Токаревым – он расскажет о творческом пути актрисы.