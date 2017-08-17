Названо место похорон Глаголевой

Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Некрополь на западе столицы выбрали родственники актрисы, передает "Газета.ru".
Тело артистки доставят в Москву 18 августа. Прощание с Глаголевой состоится на следующий день в Доме кино.
Вера Глаголева умерла в Германии 16 августа. Актрисе был 61 год. Причиной смерти народной любимицы стало онкологическое заболевание.
Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы
Брак продержался целых 20 лет
У певицы появился дивный малыш
Программу "Давай поженимся!" выживают из эфира