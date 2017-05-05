Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским

Российский актер Данила Козловский основал киностудию OOO "ДК интертеймент". Информацию об этом подтвердила генеральный директор компании Валерия Тарасова, подчеркнув, что пока никаких комментариев по этому поводу давать не будет.

Компания Козловского была зарегистрирована в налоговой службе Москвы 27 марта текущего года, передает Life.ru. Известно, что актер является ее полноправным собственником.

Уставной капитал фирмы – десять тысяч рублей. Она зарегистрирована в здании в Малом Гнездниковском переулке в центре столицы. Известно, что компания планирует заниматься производством фильмов и телевизионных программ.

Владелец киностудии оказался недоступен по телефону. Но журналистам удалось дозвониться до гендиректора его компании Валерии Тарасовой. Она подтвердила факт основания фирмы, подчеркнув, что официально об этом актер еще не сообщал.

Тарасова также заявила, что у Козловского множество планов по поводу своего бизнеса, но раскрывать подробности не стала. Гендиректор также отказалась рассказать, как познакомилась с актером и была ли раньше как-то связана с киноиндустрией.

Напомним, недавно Данила Козловский отметил 32-летие. За плечами молодого актера – много громких ролей в таких фильмах, как "Экипаж", "Матильда", " Духless", "Легенда №17" и множество других.