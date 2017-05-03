Нежная дружба Киркорова и Козловского

В трогательном общении двух артистов есть немало интересных моментов. Наладили они и деловые контакты.

Сегодня Даниле Козловскому исполнилось 32 года. Обладатель "Золотой маски" и "Золотого орла", он является одним из самых востребованных и дорогих российских актеров. Среди поклонников красавца – сам Филипп Киркоров.

Корреспонденту Dni.Ru поп-король шепнул о своем желании: "Я бы хотел полететь в космос. Но важно, чтобы рядом были мои друзья. С ними готов полететь куда угодно, даже в другую вселенную. И очень хотел бы там видеть вместе с собой актера Данилу Козловского. С ним не соскучишься. Поверьте мне, с Козловским очень интересно и в космос, и в разведку, и на футбол, и в Большой театр".

Филиппа Киркорова вообще очень часто замечают вместе с Данилой Козловским. Поп-король не пропускает ни одного значимого творческого события из жизни молодого артиста, будь то премьера фильма или участие в фестивале классической музыки. Певец даже был замечен на съемочной площадке кинокартины "Экипаж", в котором играл Данила. Но связывают 50-летнего певца и его более молодого коллегу не только дружеские контакты. Есть у них и деловой интерес друг к другу.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Май 1 2017 в 11:45 PDT

Например, два года назад Киркоров стал продюсером концерта Данилы в Большом театре. И помог звезде, засветившейся в фильмах "Духless" и "Легенда № 17", выступить на легендарной сцене с программой хитов Фрэнка Синатры, Дина Мартина и других легенд прошлого века. Причем Филипп лично занимался режиссурой концерта-спектакля "Большая мечта обыкновенного человека".

За знакомство с новым прочтением американской классики нужно было заплатить от 7 500 до 25 000 рублей. Какой процент от сборов получил продюсер проекта – секрет. Но Филипп – человек богатый, для него было куда важнее помочь молодому талантливому парню. Ведь как твердит обожаемая Киркоровым Алла Пугачева, "талантливым людям надо помогать, а бездарность сама пробьется".