Роулинг извинилась за убийство

Роулинг попросила прощения за литературное убийство Северуса Снегга. Свои извинения писательница принесла в своем микроблоге в Twitter.

"Пожалуйста, не развязывайте войну из-за этого, но в этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепчет) Снегга (бежит в укрытие)", – написала в своем аккаунте Роулинг. Отметим, что 2 мая писательница соблюдает традицию – праздновать годовщину битвы за Хогвартс, принося извинения перед читателями. Так, в 2016 году британка покаялась в том, что уничтожила Римуса Люпина, профессора школы волшебников.

Северус Снегг – персонаж поттерианы, мастер зелий и преподаватель защиты от темных искусств, директор школы чародейства Хогвартс. Погибает в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти". Интересно, что в январе 2017 года в честь этого персонажа назвали новооткрытый вид краба.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*