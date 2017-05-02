Роулинг извинилась за убийство

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, извинилась перед читателями за смерть одного из персонажей. Кроме того, она попросила их не развязывать из-за этого войну.

Роулинг попросила прощения за литературное убийство Северуса Снегга. Свои извинения писательница принесла в своем микроблоге в Twitter.

"Пожалуйста, не развязывайте войну из-за этого, но в этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепчет) Снегга (бежит в укрытие)", – написала в своем аккаунте Роулинг. Отметим, что 2 мая писательница соблюдает традицию – праздновать годовщину битвы за Хогвартс, принося извинения перед читателями. Так, в 2016 году британка покаялась в том, что уничтожила Римуса Люпина, профессора школы волшебников.

Северус Снегг – персонаж поттерианы, мастер зелий и преподаватель защиты от темных искусств, директор школы чародейства Хогвартс. Погибает в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти". Интересно, что в январе 2017 года в честь этого персонажа назвали новооткрытый вид краба.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover* — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2017 г.

Как писали Dni.ru, ранее спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя" получил девять премий Лоуренса Оливье. Церемония вручения престижных наград прошла 9 апреля в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.

Нашумевший спектакль получил призы за лучший свет, костюмы, звук, режиссуру, сценографию, а также лучшую новую драму. Без внимания не остались и актеры постановки. Нома Думезвини и Энтони Бойл стали лучшими актерами второго плана, а Джейми Паркер получил приз за лучшую мужскую роль.