Макаревич грубо ответил злопыхателям

Андрей Макаревич не выдержал и обратился к журналистам, которые пишут о чистке в возглавляемой им группе. Музыканту не понравилась, как он выразился, поднимающаяся вокруг его персоны вонь.

"Поскольку некоторая вонь все-таки поднимается (всегда думаю о людях лучше – это моя проблема), вот что я вам скажу. В начале 80-х все разрешенные статьи про "Машину" начинались словами: "Группа единомышленников…" Меня это уже тогда бесило. Из единомышленников никакой группы не получится – хорошая группа получается только из разномышленников", – написал Макаревич на своей странице в Facebook.

Он представил на суд общественности свое видение группы "Машина времени", которое несколько противоречит предыдущему объяснению. "Это особенное объединение, отношения музыкантов в ней очень близкие, почти (господа гусары, молчать!) интимные", – пишет музыкант. В завершение он в грубой форме попросил отстать от него и от группы: "И если вы к нам хорошо относитесь – ради Бога, ..."

Напомним, сегодня, 14 ноября, стало известно, что вслед за клавишником Андреем Державиным из "Машины времени" ушел директор группы Владимир Сапунов. В СМИ появилась версия, что Макаревич уволил Державина из-за его позиции по Крыму. Музыкант, в отличие от бессменного руководителя группы, поддержал воссоединение республики с Россией в 2014 году.

Информацию распространил украинский журналист Айдер Муждабаев, сообщивший, что решение уволить Державина Макаревич принял перед гастролями по Украине. Муждабаев отметил, что клавишника выгнали из группы не на время турне, а навсегда.

Группа "Машина времени" была создана Андреем Макаревичем в 1969 году, в разные годы в ней играли и пели известные музыканты. Евгений Маргулис уходил из коллектива два раза – в 1979 году и в 2012-м после возвращения в 90-м. Петр Подгородецкий покинул группу в 1999 году, на его место был приглашен Андрей Державин.