Познер позабавился с Макаревичем

Сегодня, 19 мая, в концертном зале им. Чайковского состоится премьера уникального мультимедийного спектакля "Черт, солдат и скрипка" по мотивам известной оперы "История солдата" Игоря Стравинского. В постановке приняли участие несколько далеких от театрального искусства звезд. К примеру, в роли рассказчика выступит Владимир Познер, а солдата сыграет... Андрей Макаревич.

Как рассказал Владимир Владимирович в интервью Национальной службе новостей (НСН), для него участие в столь необычном эксперименте является только "забавой". "А что касается участия в этом Андрея Макаревича, и моего участия, это скорее, действительно, забава. Ситковецкий попросил нас, но мы не актеры, для нас это разовая вещь, не более того. Причем мы читаем по тексту, никто ничего не выучил наизусть, так что назвать это актерской работой тоже никак нельзя. Это даже не роль, а такая функция, что ли", – пояснил известный телеведущий.

Участие Познера и Макаревича в спектакле – не единственная изюминка предстоящей премьеры. Так, ранее Михаил Кисляров поделился со зрителями информацией о том, что в постановке примет участие известный хореографический дуэт.

Что касается небезызвестного Дмитрия Ситковецкого, то он и вовсе будет совмещать исполнение роли Черта с игрой на скрипке. Как справедливо ответил Владимир Познер, спектакль "Черт, солдат и скрипка" будет поставлен во многом благодаря Дмитрию. Ведь он взял на себя функции актера, музыканта и дирижера.

"Я читаю роль солдата. А черта читает сам Ситковецкий – он играет скрипку, он и читает. Поскольку там спор идет из-за скрипки, черт отбирает у солдата скрипку. Ну двумя словами не перескажешь", – рассказал репортерам НСН Андрей Макаревич. Музыкант отметил, что считает оперу "История солдата" одним из лучших творений Игоря Стравинского.