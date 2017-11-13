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Культура

Зачем Макаревич убивает "Машину времени"

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Андрей Макаревич продолжает чистку в своей группе "Машина времени". Вслед за клавишником Андреем Державиным из легендарного коллектива ушел директор Владимир Сапунов.

Продолжение: Макаревич грубо ответил злопыхателям

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Уход сразу двух человек из группы связывают с политикой: в прессе появилась информация о том, что Макаревич уволил Державина из-за его позиции по Крыму. Музыкант, в отличие от бессменного руководителя группы, поддержал воссоединение республики с Россией в 2014 году.

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Андрей Державин пока не прокомментировал свой уход из "Машины времени". Зато Владимир Сапунов подтвердил, что перестал быть директором со 2 ноября. "Мне было просто сказано: "Владимир Борисович, мы с вами больше не работаем", – сообщил Сапунов в интервью "АиФ".

Сам Макаревич информацию о фактическом распаде группы не комментирует, он лишь сказал, что отсутствие Андрея Державина в ее составе на предстоящих гастролях по Украине не связано с политикой.

Напомним, что разногласия по крымскому вопросу в прославленном коллективе возникли в 2014 году. Андрей Макаревич и бас-гитарист Александр Кутиков оказались на стороне Киева, Андрей Державин и Владимир Сапунов подписали письмо в поддержку возвращения Крыма в состав России.

Группа "Машина времени" была создана Андреем Макаревичем в 1969 году, в разные годы в ней играли и пели известные музыканты. Евгений Маргулис уходил из коллектива два раза – в 1979 году и в 2012-м после возвращения в 90-м. Петр Подгородецкий покинул группу в 1999 году, на его место был приглашен Андрей Державин.

Известный российский музыкант Юрий Лоза в комментарии ФАН сказал, что не верит в уход Державина из "Машины времени". "Кого выгнали? Андрюху? Чет крутовато, мне кажется. Потому что они вместе столько лет проработали – и выгнать на такой почве... Мне кажется, что эта новость – фейк", – заявил Лоза.

Ранее украинский журналист Айдер Муждабаев сообщил в соцсетях, что решение уволить Державина Макаревич принял перед гастролями по Украине. Муждабаев отметил, что Державина выгнали из группы не на время турне, а навсегда.

Андрей Макаревич в последние годы ударился в политику, порой он делает нелепые и провокационные заявления. В сентябре лидер "Машины времени" в свойственной ему манере раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Он назвал скульптуру бездарной и уродливой, заявив, что она не получила бы одобрение даже в советское время.

В 2016 году Макаревич дал интервью, которое задело миллионы россиян. Музыкант заявил, что большая часть населения планеты – идиоты, а сами жители России так и не избавились от рабского характера. А 3 апреля 2017 года, в день, когда в петербургском метро произошел теракт, Макаревич решил не отменять свой концерт в городской филармонии имени Шостаковича.

Автор: Александр Комаров13 ноября 2017, 15:36

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