Как эмоциональный интеллект улучшает качество взаимоотношений

Как много мы знаем про IQ и как мало про EQ (эмоциональный интеллект), который в не меньшей степени, а зачастую даже в большей, влияет на все сферы жизни человека.

Эмоциональный интеллект – это, по сути, штурвал, который контролирует наши решения, действия и поступки, помогает правильно расставлять акценты на сильные стороны личности и нивелировать отрицательные качества, не позволяя нашему "кораблю жизни" затонуть в бурных волнах общества. EQ влияет на становление личности в целом, развитие эмпатии, умение общаться и выстраивать отношения с окружающими, в частности с противоположным полом с целью создания крепкой счастливой семьи.

Учитывая современную статистику разводов EQ приобретает все большее значения. И нам надо начать изучать и освещать эту тему, чтобы каждый имел возможность задуматься и подкорректировать провалы в развитии своего эмоционального интеллекта.

Эмоциональный интеллект является частью социального интеллекта, а он, в свою очередь, представляет собой совокупность способностей, которые определяют успешность общения, социальной адаптации и многое другое. Процессами, образующими социальный интеллект, являются социальная чувствительность и перцепция, память и мышление.

Эмоциональный интеллект – понятие узкое, описывающее способность человека осознавать свои эмоции и управлять ими. Это определение ввели П. Саловей и Д. Майер в 1990 году. Наиболее значимый вклад в разработку проблемы социального интеллекта внесли зарубежные психологи. Особенно известна кубическая модель Дж. П. Гилфорда, но независимо от подхода, ученые сделали вывод: интеллект не может быть чем–то однородным и единым. Проблема EQ рассматривалась преимущественно на Западе, в России этот вопрос был недостаточно освещен.

Исследования показали, что люди с высоким уровнем EQ (особенно учитывая такие показатели как эмпатия, понимание своих/чужих эмоций, внутриличностный интеллект) хуже поддаются уловкам и манипуляциям со стороны. Соответственно ставка только на рациональное с целью понравиться, расположить к себе такого человека не эффективна. Эмоциональная же составляющая общения будет способствовать установлению лояльных отношений. В общении с такими людьми лучше апеллировать к высоким ценностям. Все выше сказанное больше относится к людям с гибким живым умом.

Абсолютно у каждого человека решающую роль играют свои источники информации, что обуславливается социокультурными особенностями. Люди отличаются друг от друга спецификой восприятия и, соответственно, поведением.

Большинство эмоциональных реакций, проявляемых во взрослой жизни, скопированы с отношений родителей и крайне сложно поддаются корректировке. Но если мы хотим выстроить здоровые отношения с противоположным полом, сохранить брак, то нужно проявить настойчивость и поработать над качествами, которых не хватает именно вам.