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Весенний приоритет Думы стоит 9 триллионов рублей

Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Началась весенняя сессия Госдумы и мне было интересно узнать, а потом рассказать вам, чем собираются заниматься депутаты в ближайшее время. У меня есть хорошие новости: движуха будет, и это будет правильная движуха. 
прочитано 291 раз

Главный вывод из всего что было сказано спикером нижней палаты по поводу планов на весеннюю сессию примерно такой: Думе очень понравилась затея с парламентскими слушаниями, и Дума хочет повторять ее снова и снова, потому что получился ну очень крутой инструмент для разруливания в реальном времени самых острых общественных проблем. А еще в парламентских слушаниях видно как сильно отличается этот созыв от всех предыдущих – Дума уже точно не бешеный принтер и даже не сцена для политического шоу, а реально место для дискуссий. Причем дискуссии получаются очень жесткие, но предметные и с позитивными конкретными результатами.

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В процессе парламентских слушаний также видно, что парламент по-настоящему народный, потому что в Думу приходят как раз рядовые граждане, к которым относится та или иная острая общественная проблема будь то московская реновация или кризис дольщиков. Вот вы пытались попасть на прием к какому-нибудь важному чиновнику регионального или городского уровня? Это такой квест, который успешно могут пройти буквально единицы, а в Думе во время слушаний вполне конкретный Собянин сталкивается с рядовыми гражданами и активистами, и это все происходит публично, в прямом эфире. И в прямом эфире влиятельнейший политик федерального уровня вынужден искать и находить компромисс с теми, кого затрагивают его действия. Механизм работает и в планах думского руководства провести еще несколько слушаний на животрепещущие темы такие как улучшение делового климата и развитие конкуренции, а также совершенствование налоговой системы и развитие цифровой экономики.

В общем Дума будет всеми силами стараться сделать так, чтобы наконец-то реализовался призыв Путина по поводу того, что закошмаривание бизнеса надо прекратить. Будет очень интересно посмотреть на встречу в думском зале заседаний представителей бизнеса, особенно малого и среднего, с силовиками и налоговиками. Это будет почище чем слушания по поводу реновации и дольщиков.

Во время парламентских слушаний. Фото: duma.gov.ru

В своем выступлении о приоритетах весенней сессии Вячеслав Володин упомянул пару интересных цифр, которые можно считать примером того как нужно управлять государственной структурой. Цитирую: "У нас в 2016 году экономия была 779 миллионов рублей, по итогам 2017 года у нас экономия составила 706 миллионов 320 тысяч рублей. При этом мы все те задачи, которые Аппарат должен был решить, – решили." 

Очень хотелось бы, чтобы этот позитивный опыт переняли и другие органы власти на федеральном, на региональном и даже на муниципальном уровне, а не гнались за "освоением" всего выделенного бюджета. Я очень давно не слышал, чтобы у нас какой-то государственный руководитель говорил по итогам финансового года о том, что все задачи выполнены, а деньги сэкономлены. При этом, как справедливо отметил спикер, часть экономии удалось добиться за счет сокращения поездок заграницу, что не помешало увеличить количество поездок депутатов в регионы. Может быть таким образом депутатов можно будет приучить систематически интересоваться проблемами их избирателей и даже эти проблемы решать.

Одна из главных проблем, которая точно заботит всех избирателей всех партий – это проблема денег и экономического роста. Вот именно ее решением и будут заниматься депутаты. По большому счету, у них обозначено два приоритета: принятие "президентских" законов и обеспечение законодательной базы для построения цифровой экономики.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Для того чтобы объяснить депутатам почему нужно срочно заниматься цифровой экономикой спикер привел интересные цифры. Цитирую из выступления Володина: "Говоря в целом об этой сфере, коллеги, хочу просто привести некоторые цифры, которые позволят нам многие вопросы решить в экономике. До 2025 года, по мнению экспертов, это может дать прирост нашего внутреннего валового продукта на девять триллионов рублей. Поэтому конечно, мы должны этот вопрос для себя определить стратегическим приоритетом и заниматься им не только в течение весенней сессии, но и в последующее время."

Я думаю, не надо объяснять, что девять триллионов рублей – это огромные деньги, но дело не только в сумме. У нас власть часто обвиняют в том, что у нее якобы нет никаких серьезных проектов для будущего России, мол умеем строить только трубопроводы и танки. Ну вот, власть как раз занялась модернизацией экономики с расчетом на то, чтобы наша страна смогла на равных вписаться в мировую конкуренцию в эпоху новой промышленной революции. Это только сейчас кажется, что цифровая экономика – это что-то далекое, эфемерное и непонятное, но на самом деле цифровизация коснется каждого. Например, телемедицина, которая позволит жителям регионов получать квалифицированные консультации лучших врачей – это тоже цифровая экономика. Электронный документооборот больничных, дипломов, трудовых книжек, справок – это тоже цифровая экономика и возможность избавить каждого гражданина от лишней бюрократической волокиты. Государственно-частное партнерство в сфере ай-ти для создания прорывных технологий, которые будут приносить прибыль и высокооплачиваемые рабочие места – это тоже цифровая экономика. И кстати закон о государственно-частном партнерстве в сфере информационных технологий был принят вчера в первом чтении.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool/

В общем законодательная повестка Думы показывает не только то, что бешеный принтер прошлых лет не только заменен на дискуссионную платформу, но и то, что Дума хочет и может эффективно работать с темами и смыслами, которые важны для нашего общего будущего. В этом смысле весенняя сессия парламента будет очень важным этапом в развитии российской системы госуправления и есть основания рассчитывать, что все получится хорошо и тогда в 2025 году мы действительно увидим в российской экономике дополнительные девять триллионов рублей.

11 января 2018, 16:51

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