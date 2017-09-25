Евро выкупают после провала на новостях о выборах

Все авторы

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 25 сентября
Лента новостей
12:41
В Москве побит рекорд атмосферного давления
12:33
Журналисты определили лучших перевозчиков
12:26
Как правильно сочетать масс-маркет и брендовые вещи
12:25
Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу
12:10
Где проще всего россиянам получить "шенген"
12:09
Найдена самая надежная машина
11:50
Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами
11:46
Госдума будет развивать цифровую экономику
11:39
Миллиардера Рыболовлева с позором гонят из Монако
11:30
В вентиляции дома в Царицыно полгода пролежал труп
11:23
Краснодарская семья 18 лет ела трупы земляков
11:09
Меланья Трамп оставила мужа и уехала из США
11:03
Беременная звезда "Дома-2" объявила о разводе
11:01
Под Москвой 10-летний ребенок умер из-за освежителя воздуха
10:56
Театр "Русская песня" готовит подарок Москве
10:48
У Джамалы начались проблемы из-за антироссийской песни о Крыме
10:47
Гигантский паук прошелся по лицу женщины (видео)
10:27
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
10:25
Шоу трех роялей Bel Suono снова в Москве
10:23
Бывший муж спасает сына находящейся в коме актрисы из "Мухтара"
10:04
Ученые доказали вред кипяченой воды
09:56
Грабители в подъезде изрезали лицо москвичке
09:49
Названо лучшее время для женского оргазма
09:48
Почему ведущий и певица подрались прямо на красной дорожке
09:22
Названы самые вредные для россиян продукты
09:15
В столичных аэропортах задержано более 30 рейсов
09:15
Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
09:10
Страшные последствия просмотра порно
08:56
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
08:51
В Москве продлили велосезон
08:39
Чудовищные подробности убийства хоккеиста в Москве
08:36
Немцы сжалились над Меркель
08:30
Актер Василий Степанов попал в новый скандал
08:25
Тело молодого мужчины найдено в центре Москвы
08:03
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
08:02
Под Москвой ревнивец изрезал сожительницу и ее любовника
18:35
Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
18:01
Волочкова примирилась с соперницей на дне рождения дочери
17:47
Запашный целуется со львом
17:40
Хамоватый Порошенко сумел удивить Лаврова
17:19
Шокирующие факты из прошлого участников "Битвы экстрасенсов"
16:39
Водянову в прозрачном платье заставили выпить "по маленькой"
16:02
Иванку Трамп пристыдили за бессовестное воровство
15:44
В Москве породистый пес загрыз хозяина
15:25
Жена рассказала о проблемах в браке с Кобзоном
14:58
В Кирове подросток оделся полицейским и оскорблял прохожих
14:52
В жуткой аварии под Ростовом погиб ребенок
14:33
Пугающие фото искусственных любовников
14:16
Профессиональный атлет погиб после любительского поединка
13:53
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
13:40
Подруга объяснила внезапную смерть Веры Глаголевой
13:14
Певцов раскрыл секрет крепкой семьи с Дроздовой
12:43
Скромница Анфиса Чехова покончила с развратом
12:39
Минобороны раскрыло сговор США с террористами "ИГ"
12:20
Игорь Николаев признался в любви к другой женщине
11:55
Галкин удивил постельным видео для Пугачевой
11:31
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
11:13
Канадец выиграл в лотерею 49 миллионов долларов
10:52
Жених сделал певице Саше Project шикарный подарок
10:29
Врачи уговаривают молчать финалистку "Битвы экстрасенсов"
10:02
Маньяк-душитель находит жертв после своей смерти
10:01
В ДТП с машиной полиции пострадали люди
19:34
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
17:56
На юго-западе Москвы произошла массовая авария
17:50
На Таймыре медведь задрал 6-летнего мальчика
17:31
Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили
17:13
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
16:38
Шутник из России одурачил Госдеп
16:08
В Грузии похоронили Зураба Соткилаву
15:52
Синоптики передали москвичам неутешительный прогноз
15:29
Знаменитый российский боксер завершил карьеру
15:10
Миро добралась до гениталий Киркорова
14:37
Под Красноярском депутат попал в ДТП
14:10
В Домодедово массово задерживаются рейсы "ВИМ-Авиа"
14:01
Московское метро переходит на особый режим работы
13:31
Собчак размазала Навального за лицемерие
13:15
Половина мира ополчилась против России в ООН
12:52
В столице обстреляли пассажирский автобус
12:39
К Москве приближаются сильные заморозки
12:23
На Рязанской ГРЭС произошел взрыв
12:15
Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики
11:58
Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала
11:40
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
11:22
В центре Донецка прогремело два взрыва
11:13
Московский студент с ножом напал на сотрудника Сбербанка
11:03
Беспомощная Любовь Успенская сделала признание
10:42
Градского довели до истерики на шоу "Голос"
10:29
Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
10:10
Агутин увел мужчину у Пелагеи
22:15
В Госдуме требуют сохранить публичные слушания по градостроительству
22:00
Лишенная комнаты пенсионерка умерла на глазах рабочих
21:56
Енот остановил полицейскую машину
21:38
В Испании отыскали близнеца Майкла Джексона
21:32
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
21:03
Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца
21:02
Похотливый Робби Уильямс сменил личность ради секса
20:44
Билл Гейтс извинился за фундаментальную ошибку Windows
20:19
Приставучий водитель смутил Бузову в кровати (видео)
20:08
Скандальный чертеж выпилили из памятника Калашникову
19:53
Закошанский показал лицо сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики
Маньяк-душитель находит жертв после своей смерти
Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
Блоги

Евро выкупают после провала на новостях о выборах

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Александр Купцикевич

Александр Купцикевич блогер

 Финансовый аналитик FxPro.
Выборы в Германии, прошедшие в эти выходные, привели Меркель к победе. Однако плохой новостью для рынков также стало усиление позиций ультраправой партии за их отрицательное отношение к мигрантам.
прочитано 514 раз

Единая валюта начала торги понедельника провалом на 0.4% к закрытию пятницы, в какой-то момент опускавшись ниже 1.19 и в очередной раз отойдя ниже ключевой отметки 1.20. Тем не менее, единая валюта вновь выкупается рыночными быками. Весь сентябрь пару EUR/USD выкупают на спадах, очевидно, делая ставку на долгосрочный рост единой валюты после достижения многолетних минимумов в начале года.

В своей пятничной речи премьер-министр Британии Тереза Мэй не сумела воодушевить инвесторов, вызвав импульс распродажи британской валюты. В своей речи она не называла конкретных сроков и избежала упоминаний о возможности покинуть ЕС быстрее, чем через 2 года. В результате британская валюта потеряла 0.9% в пятницу, однако к настоящему моменту сумела вернуть около 70% потерь.

В Японии, похоже, также грядут выборы, что ослабляет иену. В данном случае это хорошая новость, так как является отражением спроса на риски. Предполагается, что Абе объявит о внеочередных выборах 22 октября, чтобы получить народный мандат на новый круг экономических реформ. Опросы указывают на возможность уверенной победы нынешнего премьера. Однако эти события в значительной степени отражены в рыночных котировках.

Новую неделю рынки начинают на вполне оптимистичной ноте: текущий политический курс в целом сохраняется, хотя может претерпеть незначительные коррективы в ближайшие недели и месяцы. Наибольшие риски вновь несут в себе новости о словесной перепалке лидеров США и Северной Кореи, но это пока не мешает сохранению позитивной динамики торгов.

Нефть марки Brent торгуется вблизи 56.30, что в области максимумов с марта. Рубль набирает силу. В пятницу USD/RUB снизилась на 40 копеек до 57.50, несмотря на укрепление американской валюты в целом на форекс. Такое поведение рубля позволяет говорить о высоком спросе на него и возможном продолжении августовского тренда на рост после перезагрузки в предыдущие недели. Взятие отметки 57 за доллар направит пару на тест области годовых минимумов около 56. Для такого сценария нет преград ни со стороны нефти (она тоже вблизи годовых пиков), ни со стороны экономики (она растет), ни со стороны спроса на риски (он пока еще высокий).

25 сентября 2017, 10:07

комментарии

Политика

Хамоватый Порошенко сумел удивить Лаврова
Половина мира ополчилась против России в ООН
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире

Шоу-бизнес

Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу
Крис Кельми молит о помощи
Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами
Малахов и Борисова обманули алкоголика Осина

Проишествия

В Москве породистый пес загрыз хозяина
Профессиональный атлет погиб после любительского поединка
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову

Актриса недоумевает, почему звезду "Дома-2" не вышвыривают с мероприятий
Общество

Страшные последствия просмотра порно

Ученые заявили, что у любителей клубнички могут появиться большие проблемы в постели
Шоу-бизнес

Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами

Актриса предложила репортерам купить ей сигарет
Шоу-бизнес

Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу

Телеведущий готовится представить авторский проект

Гороскоп

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени

Фоторепортажи

Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом
Пугающие фото искусственных любовников
Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала

Спорт

Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга

Регионы

Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru