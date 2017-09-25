Евро выкупают после провала на новостях о выборах

Выборы в Германии, прошедшие в эти выходные, привели Меркель к победе. Однако плохой новостью для рынков также стало усиление позиций ультраправой партии за их отрицательное отношение к мигрантам.

Единая валюта начала торги понедельника провалом на 0.4% к закрытию пятницы, в какой-то момент опускавшись ниже 1.19 и в очередной раз отойдя ниже ключевой отметки 1.20. Тем не менее, единая валюта вновь выкупается рыночными быками. Весь сентябрь пару EUR/USD выкупают на спадах, очевидно, делая ставку на долгосрочный рост единой валюты после достижения многолетних минимумов в начале года.

В своей пятничной речи премьер-министр Британии Тереза Мэй не сумела воодушевить инвесторов, вызвав импульс распродажи британской валюты. В своей речи она не называла конкретных сроков и избежала упоминаний о возможности покинуть ЕС быстрее, чем через 2 года. В результате британская валюта потеряла 0.9% в пятницу, однако к настоящему моменту сумела вернуть около 70% потерь.

В Японии, похоже, также грядут выборы, что ослабляет иену. В данном случае это хорошая новость, так как является отражением спроса на риски. Предполагается, что Абе объявит о внеочередных выборах 22 октября, чтобы получить народный мандат на новый круг экономических реформ. Опросы указывают на возможность уверенной победы нынешнего премьера. Однако эти события в значительной степени отражены в рыночных котировках.

Новую неделю рынки начинают на вполне оптимистичной ноте: текущий политический курс в целом сохраняется, хотя может претерпеть незначительные коррективы в ближайшие недели и месяцы. Наибольшие риски вновь несут в себе новости о словесной перепалке лидеров США и Северной Кореи, но это пока не мешает сохранению позитивной динамики торгов.

Нефть марки Brent торгуется вблизи 56.30, что в области максимумов с марта. Рубль набирает силу. В пятницу USD/RUB снизилась на 40 копеек до 57.50, несмотря на укрепление американской валюты в целом на форекс. Такое поведение рубля позволяет говорить о высоком спросе на него и возможном продолжении августовского тренда на рост после перезагрузки в предыдущие недели. Взятие отметки 57 за доллар направит пару на тест области годовых минимумов около 56. Для такого сценария нет преград ни со стороны нефти (она тоже вблизи годовых пиков), ни со стороны экономики (она растет), ни со стороны спроса на риски (он пока еще высокий).