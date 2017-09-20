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Путин оценил новую систему управления войсками и оружием

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Во вторник, 19 сентября, в западной части Москвы было осложнено дорожное движение. Водитель такси, который вез меня на место проведения заседания Военно-промышленной комиссии, уже сворачивая на улицу Верейскую, выругался в сердцах и спросил: "Да что же здесь происходит такое?"
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Действительно, через каждые 40-50 метров вдоль Верейской стояли полицейские патрули и даже автобусы с ОМОНом. В этот день здесь, в главном здании концерна "Алмаз-Антей", ждали Владимира Путина и всех руководителей, непосредственно отвечающих за гособоронзаказ. Ведущий военный холдинг, выпускающий системы противовоздушной и противоракетной обороны, стал площадкой для общения президента с главами силовых ведомств и крупнейших военных компаний страны.

За час до прибытия президента в управление концерна стали съезжаться члены ВПК: Сергей Шойгу, Дмитрий Рогозин, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Денис Мартуров, Владимир Кожин, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Александр Бортников, Сергей Чемезов, Валерий Герасимов, Виктор Золотов, Сергей Нарышкин, Игорь Артемьев, Юрий Борисов и Игорь Комаров. Высшие силовики страны заполняли зал заседаний, тихо переговариваясь друг с другом. Последними перед Владимиром Путиным в зал зашли Дмитрий Рогозин, Сергей Шойгу и Денис Мантуров.

В зал заседания комиссии пустили только операторов федеральных телеканалов. Приглашенные журналисты в это время ждали начала мероприятия в пресс-центре концерна, однако, увидев появление главы государства, отложили бутерброды и кофе и принялись за работу.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

"Сегодняшнее заседание Военно-промышленной комиссии мы проводим на концерне "Алмаз-Антей". И прежде чем приступить к вопросам повестки, хочу поздравить коллектив компании, всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе, с Днем оружейника. Как вы знаете, сегодня мы в Москве открыли еще и памятник Калашникову. Хочу поблагодарить ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, создающих качественное и надежное вооружение и технику, за ответственное, добросовестное отношение к делу", – поздравил всех причастных к Дню оружейника Владимир Путин.

Президент напомнил собравшимся, что приоритетной задачей для конструкторских бюро, НИИ и оборонных предприятий остается разработка и выпуск новейших образцов вооружения и техники, которые определяют боевую мощь российской армии. "Вот уже третий год у нас реализуется план импортозамещения зарубежных узлов и компонентов в продукции военного назначения, – сказал глава государства. – Важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих".

Президент добавил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30%. В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста: так, объем продукции, произведенной ОПК в 2016 году, вырос на 10,7%.

Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Сама комиссия заседала около часа, и большая часть ее прошла в закрытом режиме. К журналистам же пообщаться вышел куратор отечественного ОПК от кабмина – вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, Путин на заседании особо акцентировал внимание на системе ГЛОНАСС. "Крайне важно выйти на равные с американцами позиции. GPS и ГЛОНАСС должны быть сопоставимы по своей точности. Сейчас мы в два раза уступаем GPS, если у них разрешение 3,6 метра, то у нас около 7 метров", – заметил Рогозин, пообещав журналистам к 2020 году выйти на "абсолютно конкурентный показатель" с американской системой навигации.

Рогозин также похвалил успехи российской промышленности в области двигателестроения и других отраслях, которые, по сути, только начали свое развитие после введения антироссийских санкций. И уже по завершению мероприятия выяснилось, что Владимир Путин задержался к началу работы комиссии не просто так. Президенту России впервые показали так называемый "Стенд Генерального конструктора системы ВКО РФ" – уникальную многоуровневую автоматизированную систему управления войсками и оружием Воздушно-космических сил России.

Эта система внешне представляет собой сдвоенный экран, оснащенный двумя уникальными суперкомпьютерами российского производства, собранными на программируемых логических интегральных схемах. Система в самом ближайшем будущем позволит командующему Воздушно-космических сил управлять всей системой обороны страной с одного места.

После испытаний система будет установлена в здании Минобороны на Фрунзенской, а в "Алмаз-Антее" будут дальше отрабатывать новейшие алгоритмы ведения современной войны. Ведь они еще не раз пригодятся российской военной машине…

20 сентября 2017, 16:32

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