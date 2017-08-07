Как наживаются на биткоинах

На наших глазах надувается огромный пузырь, связанный с биткоином и криптовалютами в целом. В мире практически еженедельно появляется новая криптовалюта, а общее их число приближается к 1000. За последние пять лет стоимость биткоина выросла в 250 раз (с 10 долларов в 2012-м году до 2500 долларов в 2017-м). Такой рост не мог не привлечь внимание многочисленных спекулянтов и просто любителей быстрой наживы. Но действительно ли биткоин (или другая криптовалюта) является привлекательным инвестиционным инструментом?

Прежде всего нужно отметить, что большинство людей не делают различия между криптовалютами и технологией распределенных баз данных (блокчейн). В сознании рядового инвестора блокчейн и биткоин – синонимы, что очень далеко от реального положения дел.

Технология блокчейн действительно прорывная, и ее применение не ограничивается созданием криптовалют. Данная технология позволяет серьезно улучшить надежность и производительность баз данных, а значит при соответствующей доработке блокчейн будет полезен любому массовому бизнесу. Недаром блокчейном так интересуются банки, страховые и телекоммуникационные компании. Но интересуются они лишь технологиями, лежащими в основе криптовалюты – для того, чтобы с их помощью создать продукты под свои нужды. Сами криптовалюты – биткоин ли, эфериум, лайткоин и так далее, – находятся вне сферы интересов крупного бизнеса.

Ситуация с биткоином имеет все признаки финансового "пузыря". Ажиотажный спрос, шумиха в СМИ, не соответствующая реальному масштабу явления, большое количество вложений в биткоин, ориентированных на дальнейший рост курса, а также отсутствие реальной основы для бизнеса. Можно вспомнить классические случаи: тюльпанная лихорадка в Голландии (XVII век) или акции Компании Южных морей (XVIII век). А на рубеже последних веков мы наблюдали бум и крах интернет-компаний.

У всех финансовых пузырей есть одно общее свойство. Покупки "актива" совершаются исходя не из текущей полезности, а в расчете на будущие выгоды. В случае Bitcoin ожидается, что эта криптовалюта вытеснит существующие деньги, так как она обеспечивает большую надежность, скорость, дешевизну и анонимность транзакций.

Развитие онлайн-технологий в финансовой сфере постепенно сводит на нет преимущество Bitcoin в скорости и дешевизне транзакций. Распространенность банковских карт позволяет совершать платежи и переводы практически мгновенно с очень низкими комиссиями. Традиционные банковские переводы пока еще дороги и требуют времени, но прогресс не стоит на месте, и ситуация, скорее всего, будет улучшаться, в том числе возможно и с помощью технологий блокчейн.

С надежностью криптовалют тоже не все так просто. При использовании Bitcoin вопрос обеспечения безопасности кошелька ложится на его владельца. Большинство пользователей крайне безалаберно относятся к своей информационной безопасности – используют простые короткие пароли, не делают резервных копий информации. А при утере доступа к биткоин-кошельку (например, если сломался компьютер или забыт личный ключ), вернуть средства практически невозможно. К тому же, алгоритмы блокчейн являются достаточно новыми. Кто знает, какие уязвимости вскроются в этих алгоритмах в будущем? Уже сейчас нередки случаи кражи биткоинов, в том числе, и на крупные суммы.

С анонимностью финансовых потоков борются все государства в мире, зачастую объединяя усилия в этой борьбе. Деоффшоризация, уменьшение оборота наличных денег, обмен данными налогоплательщиков, раскрытие тайны банковских вкладов – вот только некоторые тенденции последних лет. Анонимность платежей вообще важна только для очень незначительного количества людей. История электронных платежных систем (Paypal, E-Gold, Webmoney, Яндекс.Деньги) это подтверждает. Изначально эти системы позволяли совершать транзакции между номерными кошельками. Анонимность в чистом виде. Но настоящий бум эти системы пережили, когда позволили сделать привязку электронных счетов к банковским картам. Пользователям пришлось пожертвовать анонимностью, но рост оборотов на порядок свидетельствует о том, что для подавляющего большинства людей анонимность платежей вообще не является преимуществом.

На настоящий момент оборот биткоина является в большей степени спекулятивным. Несмотря на проникновение биткоина в сферу онлайн-торговли, криптовалюты остаются маргинальным средством платежа. Общий мировой оборот биткоинов примерно равен обороту среднего российского банка, не входящего в топ-50. Безусловно, Bitcoin имеет перспективы дальнейшего роста и займет определенную нишу в финансовой системе, так же как и системы электронных платежей, но заменить существующие валюты ему не под силу. Спрос на криптовалюты основывается на популярности, которая может исчезнуть так же быстро, как пришла.

Биткоины можно рассматривать как высокорисковый инструмент инвестирования и инвестировать в него. Как это делать?

Основные правила просты: покупка криптовалют не должна влиять на ваши финансовые планы, на доход от роста Bitcoin нельзя рассчитывать при формировании инвестиционного портфеля, и вы должны быть готовы потерять эти вложения полностью. Лучше всего рисковать только на часть пассивного дохода от других инвестиционных инструментов. Например, вы купили облигации крупной компании. Получили по ним купонный доход. Часть этого дохода можно инвестировать в подобные инструменты в расчете на их сильный рост. Например, если подобным образом вы инвестируете 1% от портфеля, то при росте в 100 раз вы увеличите ваш портфель в 2 раза.

Инвестиционные компании предлагают похожие инструменты под названием структурированных продуктов, только вместо биткоинов используются инструменты срочного рынка. Но поскольку структурированный продукт представляет из себя обычный портфель из двух инструментов, его вполне можно создать самостоятельно на брокерском счете и заплатить минимальные комиссии.

А еще лучше считать вложения в криптовалюту не инвестициями, а расходами на развлечения. Как, например, игру в казино или ставки на результаты спортивных матчей. Тогда в худшем случае, ваш инвестиционный портфель и финансовые планы не пострадают, а в лучшем – вы получите дополнительный доход, который сможете вложить в традиционные инвестиционные инструменты или потратить на подарки себе любимому.