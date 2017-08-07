Как наживаются на биткоинах

Все авторы

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Понедельник 7 августа
Лента новостей
14:58
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
14:57
Трамп вместо работы развлекается в гольф-клубе (видео)
14:56
Под Пермью дети откопали скелет во время игры
14:55
Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
14:54
Камирен и Задойнов помирились ради дочери
14:34
Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
14:34
Украина заставила краснеть Еврокомиссию
14:31
Четыре человека бесследно исчезли из тонущего автомобиля
14:30
Медики научились лечить рак золотом
14:25
Почему Украина наплевала на минские соглашения
14:21
Под Вологдой подросток утонул во время прогулки на плоту
14:18
Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка
14:12
Годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа
14:03
Москвичам пообещали неделю настоящего лета
13:52
Божена Рынска грязно обругала солистку "Ленинграда"
13:48
Террористы планировали столкнуть "Сапсаны" в Петербурге
13:47
Бузову застукали в бассейне с американским манекенщиком
13:44
Путин утер нос Меркель
13:34
Некурящим россиянам улучшат условия работы
13:27
Москва вынесла смертный приговор помидорам Эрдогана
13:25
Бельгийского принца распекли за провокационное фото
13:23
Под Иркутском полицейский спас трехлетнюю девочку
13:05
Собчак стесняется носить купальники на солнцепеке
13:05
Вайкуле выгнали из дома после стрельбы
12:59
Россияне взбунтовались против курортного сбора
12:54
У россиян возникли проблемы с доступом к Facebook и Instagram
12:46
Зверское убийство российского чемпиона попало на видео
12:38
Порошенко бросил умирать упавшего перед ним солдата
12:37
Олега Яковлева похоронили на 40-й день после смерти
12:31
Найден суперспособ избавления от окурков
12:15
Рыболов Путин стал иконой стиля для западных модников
12:13
Украинские туристы в шоке от отдыха в Крыму
11:53
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
11:51
Хищный Запад готов рвать Украину на части
11:49
Подробности гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
11:37
Звезда "Кухни" стала мамой во второй раз
11:33
Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал
11:30
Школьница умерла от удара током на Байкале
11:22
Марию Погребняк подставила желтая пресса
11:19
Россия выигрывает санкционную войну со счетом 2:1
11:12
В Москве пассажира метро изрезали ножом
10:54
Путин отправил послание Ротару
10:52
Названа самая страшная опасность для человека
10:50
Танцы на шесте в центре столицы возмутили москвичей (видео)
10:46
В Тегеране умер российский журналист
10:32
Курс доллара растет при открытии торгов
10:27
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
10:26
Москвичей ждет особенное затмение
10:21
В Москве грабители с ножом напали на аптеку
10:15
Рубль ждет плохих новостей
09:53
Олимпийская чемпионка умерла после длительной болезни
09:48
51-летняя Наталья Штурм разговаривает со своей новой грудью
09:45
На Украине запланировали энергетическую катастрофу
09:36
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
09:31
Когда закончатся работы в Ильинском сквере
09:21
В Москве из-под асфальта достанут древнюю брусчатку
09:20
Жизнь "Иванушки" Григорьева-Апполонова остановилась
09:11
Как МЦК улучшат к 2018 году
09:11
Приехавшая на Украину Мила Кунис потребовала говорить на "родном русском"
08:58
Данко: Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения
08:53
Детские сады стали для россиян дороже
08:44
В ДТП с машиной полиции в Москве пострадали два человека
08:38
США решились на новый подлый удар
08:33
Любовница Тарасова возмутила беспардонной наглостью
08:25
Путин приказал повысить качество похорон в России
08:21
Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
08:00
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
07:56
Олега Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище
18:10
Грабитель с пистолетом отобрал у курьера пиццу
18:04
Стали известны причины крушения перехода с людьми
18:00
Задержанный с ножом у Эйфелевой башни планировал теракт
17:57
В Москве столкнулись три легковушки и фура
17:52
Фото отдыхающего Лаврова в филиппинской рубашке появилось в Сети
17:37
Во Франции полицейский на больничном застрелил двух пожарных
17:28
Вооруженная банда напала на гостей ресторана в Москве (видео)
17:19
Тиллерсон сбежал от журналистов после беседы с Лавровым
16:55
Надземный переход с людьми рухнул на трассу
16:47
Gelandewagen сбил пенсионера на Кутузовском проспекте
16:39
Французы взбунтовались против пожилой жены Макрона
16:19
49-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини
15:53
Умерла автор песни "Ой, мороз, мороз"
15:43
В Крыму сразились рыцари из разных стран
15:37
В Мексике погиб россиянин
15:35
На военной базе в Венесуэле произошел теракт
15:27
Дети Антона Макарского серьезно больны
15:00
Стас Садальский о позоре Ангелины Вовк
14:31
Гитарист The Rolling Stones болен раком
14:11
Легендарный телеведущий попал в больницу с пневмонией
13:53
В Италии поезд сошел с рельсов
13:40
Украинский музыкант умер посреди выступления
13:16
На американского журналиста напали с ножом под Москвой
13:04
На улице в Екатеринбурге оставили младенца в пакете
12:54
Отец Марии Кожевниковой рассказал о свадьбе с юной моделью
12:18
Лихач устроил опасные гонки с тремя машинами ДПС
12:03
Названы мотивы убийства директора океанариума в Москве
11:47
Ремонт на Тверской улице окончен досрочно
11:37
В Москве в ДТП со скорой пострадали семь человек
11:28
Бородина рассказала о сокровенном
10:45
Певица Валерия осуществила давнюю мечту
10:21
Порошенко стал посмешищем из-за полета на МиГ-29
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Данко: Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения
Дети Антона Макарского серьезно больны
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
Бондарчук сломал нос жене
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
Блоги

Как наживаются на биткоинах

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene
Алексей Тараповский

Алексей Тараповский блогер

 Сертифицированный независимый финансовый советник, квалифицированный участник «Круглого стола миллионеров» Million Dollar Round Table (MDRT), руководитель и основатель AnderidaFinancial Group(AFG).
На наших глазах надувается огромный пузырь, связанный с биткоином и криптовалютами в целом. В мире практически еженедельно появляется новая криптовалюта, а общее их число приближается к 1000. За последние пять лет стоимость биткоина выросла в 250 раз (с 10 долларов в 2012-м году до 2500 долларов в 2017-м). Такой рост не мог не привлечь внимание многочисленных спекулянтов и просто любителей быстрой наживы. Но действительно ли биткоин (или другая криптовалюта) является привлекательным инвестиционным инструментом?
прочитано 394 раза

Прежде всего нужно отметить, что большинство людей не делают различия между криптовалютами и технологией распределенных баз данных (блокчейн). В сознании рядового инвестора блокчейн и биткоин – синонимы, что очень далеко от реального положения дел.

Технология блокчейн действительно прорывная, и ее применение не ограничивается созданием криптовалют. Данная технология позволяет серьезно улучшить надежность и производительность баз данных, а значит при соответствующей доработке блокчейн будет полезен любому массовому бизнесу. Недаром блокчейном так интересуются банки, страховые и телекоммуникационные компании. Но интересуются они лишь технологиями, лежащими в основе криптовалюты – для того, чтобы с их помощью создать продукты под свои нужды. Сами криптовалюты – биткоин ли, эфериум, лайткоин и так далее, – находятся вне сферы интересов крупного бизнеса.

Ситуация с биткоином имеет все признаки финансового "пузыря". Ажиотажный спрос, шумиха в СМИ, не соответствующая реальному масштабу явления, большое количество вложений в биткоин, ориентированных на дальнейший рост курса, а также отсутствие реальной основы для бизнеса. Можно вспомнить классические случаи: тюльпанная лихорадка в Голландии (XVII век) или акции Компании Южных морей (XVIII век). А на рубеже последних веков мы наблюдали бум и крах интернет-компаний.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene

У всех финансовых пузырей есть одно общее свойство. Покупки "актива" совершаются исходя не из текущей полезности, а в расчете на будущие выгоды. В случае Bitcoin ожидается, что эта криптовалюта вытеснит существующие деньги, так как она обеспечивает большую надежность, скорость, дешевизну и анонимность транзакций.

Развитие онлайн-технологий в финансовой сфере постепенно сводит на нет преимущество Bitcoin в скорости и дешевизне транзакций. Распространенность банковских карт позволяет совершать платежи и переводы практически мгновенно с очень низкими комиссиями. Традиционные банковские переводы пока еще дороги и требуют времени, но прогресс не стоит на месте, и ситуация, скорее всего, будет улучшаться, в том числе возможно и с помощью технологий блокчейн.

С надежностью криптовалют тоже не все так просто. При использовании Bitcoin вопрос обеспечения безопасности кошелька ложится на его владельца. Большинство пользователей крайне безалаберно относятся к своей информационной безопасности – используют простые короткие пароли, не делают резервных копий информации. А при утере доступа к биткоин-кошельку (например, если сломался компьютер или забыт личный ключ), вернуть средства практически невозможно. К тому же, алгоритмы блокчейн являются достаточно новыми. Кто знает, какие уязвимости вскроются в этих алгоритмах в будущем? Уже сейчас нередки случаи кражи биткоинов, в том числе, и на крупные суммы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene

С анонимностью финансовых потоков борются все государства в мире, зачастую объединяя усилия в этой борьбе. Деоффшоризация, уменьшение оборота наличных денег, обмен данными налогоплательщиков, раскрытие тайны банковских вкладов – вот только некоторые тенденции последних лет. Анонимность платежей вообще важна только для очень незначительного количества людей. История электронных платежных систем (Paypal, E-Gold, Webmoney, Яндекс.Деньги) это подтверждает. Изначально эти системы позволяли совершать транзакции между номерными кошельками. Анонимность в чистом виде. Но настоящий бум эти системы пережили, когда позволили сделать привязку электронных счетов к банковским картам. Пользователям пришлось пожертвовать анонимностью, но рост оборотов на порядок свидетельствует о том, что для подавляющего большинства людей анонимность платежей вообще не является преимуществом.

На настоящий момент оборот биткоина является в большей степени спекулятивным. Несмотря на проникновение биткоина в сферу онлайн-торговли, криптовалюты остаются маргинальным средством платежа. Общий мировой оборот биткоинов примерно равен обороту среднего российского банка, не входящего в топ-50. Безусловно, Bitcoin имеет перспективы дальнейшего роста и займет определенную нишу в финансовой системе, так же как и системы электронных платежей, но заменить существующие валюты ему не под силу. Спрос на криптовалюты основывается на популярности, которая может исчезнуть так же быстро, как пришла.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene

Биткоины можно рассматривать как высокорисковый инструмент инвестирования и инвестировать в него. Как это делать?

Основные правила просты: покупка криптовалют не должна влиять на ваши финансовые планы, на доход от роста Bitcoin нельзя рассчитывать при формировании инвестиционного портфеля, и вы должны быть готовы потерять эти вложения полностью. Лучше всего рисковать только на часть пассивного дохода от других инвестиционных инструментов. Например, вы купили облигации крупной компании. Получили по ним купонный доход. Часть этого дохода можно инвестировать в подобные инструменты в расчете на их сильный рост. Например, если подобным образом вы инвестируете 1% от портфеля, то при росте в 100 раз вы увеличите ваш портфель в 2 раза.

Инвестиционные компании предлагают похожие инструменты под названием структурированных продуктов, только вместо биткоинов используются инструменты срочного рынка. Но поскольку структурированный продукт представляет из себя обычный портфель из двух инструментов, его вполне можно создать самостоятельно на брокерском счете и заплатить минимальные комиссии.

А еще лучше считать вложения в криптовалюту не инвестициями, а расходами на развлечения. Как, например, игру в казино или ставки на результаты спортивных матчей. Тогда в худшем случае, ваш инвестиционный портфель и финансовые планы не пострадают, а в лучшем – вы получите дополнительный доход, который сможете вложить в традиционные инвестиционные инструменты или потратить на подарки себе любимому.

7 августа 2017, 11:22

комментарии

Политика

Почему Украина наплевала на минские соглашения
Трамп вместо работы развлекается в гольф-клубе (видео)
США решились на новый подлый удар
Хищный Запад готов рвать Украину на части

Шоу-бизнес

Камирен и Задойнов помирились ради дочери
Абрамович и Жукова объявили о разводе
"Иванушки" отказались хоронить Олега Яковлева
Божена Рынска грязно обругала солистку "Ленинграда"

Проишествия

Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
Вооруженная банда напала на гостей ресторана в Москве (видео)
Легендарный телеведущий попал в больницу с пневмонией
Украинский музыкант умер посреди выступления

Lifestyle

Куда исчезли подаренные Пугачевой миллионы Зельдина
Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"
Шоу-бизнес

Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала

Ведущий "Пусть говорят" собрался в декретный отпуск
Шоу-бизнес

Звезда "Кухни" стала мамой во второй раз

Родители пока не выбрали имя девочки
Lifestyle

Украинские туристы в шоке от отдыха в Крыму

Путешественники заявили, что на курортах полуострова нет никакой свободы
Общество

Порошенко бросил умирать упавшего перед ним солдата

Опозорившийся украинский президент мог не простить молодого человека

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
Совет на выходные
Что ждет россиян в августе
Андрей Малахов возглавит телеканал

Фоторепортажи

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка
В Крыму сразились рыцари из разных стран
Как жила погибшая в аварии Бережная
53-летняя жена Крутого развлеклась в Монте Карло

Спорт

Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
Футболисты устроили массовую драку во время матча (видео)
Путин отказался тренировать сборную России по футболу

Регионы

Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
Зверское убийство российского чемпиона попало на видео
Подробности гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
В Сочи отдыхающих на пляже затопило нечистотами (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru