К концу года евро подскочит до 80 рублей

На международном валютном рынке американский доллар, судя по всему, достиг своего циклического пика в январе этого года. Тогда индекс доллара достигал своих максимальных уровней за 14 лет, а против евро – в пределах 3% от паритета. Но вскоре активизировались силы, вызывающие ослабление доллара, и они, скорее всего, будут действовать и далее до конца года.

Расчет рынков на ускоренный темп рыночных проинфляционных реформ не оправдался: администрация Трампа явно буксует в проведении своих реформ, на которые был расчет в начале года. Как следствие, экономический рост в США оказывается не столь сильным, как на это рассчитывали рынки.

Теперь у ФРС нет необходимости проводить столь экспансионистскую политику, как это предполагалось. После трех ежеквартальных повышений ставки, участники рынка в июле не только отказались от идеи четырех повышений в этом году, но и дисконтировали до менее чем 50% вероятности декабрьского (третьего в этом году) повышения ставки. Это давило на доллар в июле, и так как этот процесс переоценки ожиданий застрял где-то посередине, в дальнейшем сокращение ожиданий способно оказать дополнительное давление на американскую валюту.

При этом в других странах центральные банки более прочно стоят на рельсах сворачивания стимулов. Глобально, они на шаг позади ФРС, лишь только подготавливаясь к первому шагу на пути нормализации политики. Но валютный рынок реагирует на изменения, и эти изменения сейчас не в пользу доллара.

Кроме того, не сумев развить наступление в начале года, американский доллар теперь со стороны технического анализа стоит на пороге новой длинной фазы ослабления. Наиболее яркие примеры подобных разворотов доллара были в 1986-м и в 2002-м. Первоначальный импульс снижения американской валюты тогда был весьма резким. Оба раза падение USD за первый год после достижения пика достигало 20%. Если и на этот раз мы увидим такой же размах ослабления, то это обещает отправить доллар к 1.22-1.24 за евро.

В начале 2000-х разворот доллара к снижению вызывал многолетнее ралли нефти и ее восьмикратный рост менее чем за шесть лет, но схожей динамики может не быть на этот раз. Стоит рассчитывать, что после мощного обвала, теперь нефть зажата в коридоре с верхней границей около 55 долларов за баррель марки Brent. Это означает, что нефть вряд ли будет драйвером роста рубля к доллару.

Российская валюта будет отыгрывать общую слабость американской на глобальном валютном рынке, но останется уязвимой к краткосрочным коррекциям нефти во второй половине этого года. Прямо сейчас нефть движется от нижней границы канала (около 45 долларов) к его верхней границе. При сохранении существующего темпа нефть доберется к 55 примерно в сентябре.

Однако далее она может развернуться вниз, вновь достигая 45 долларов к новому году. Такое странное сочетание ослабления доллара и нефти редко, но бывает. Просто у каждого актива будет своя веская причина для указанного движения. Для нефти вновь станет актуальной проблема избыточных запасов, а доллар будет давить нерешительность ФРС с повышениями ставки.

Если нефть окончит год вблизи текущих уровней (52 долларов за баррель), то ослабление USD может позволить рублю укрепиться до 55 за доллар. Ослабление нефти в область 45 долларов сделает рубль примерно на 15% слабее, то есть приведет к росту пары USD/RUB в область 63.50-65. По этому сценарию пара евро к концу года способна стоить 67-68.5 при нефти вблизи 52 доллара и 77.5-80 за евро в случае снижения цен на черное золото в область 45 долларов.

При этом монетарная политика ЦБ России не должна заметно вредить рублю, хотя наш центральный банк методично снижает ставку. Дело в том, что монетарная политика остается жесткой, то есть процентные ставки заметно выше инфляции, а также выше аналогов в других странах. Кроме того, в прогнозах лучше исходить из того, что обсуждаемые в эти дни санкции способны оказать только краткосрочный эффект на валюту, а далее она будет двигаться в соответствии с макроэкономическими трендами, а не исходя из краткосрочных настроений.