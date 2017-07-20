Как отнимают деньги у населения

Прошло более двух десятилетий с того момента, как финансовая пирамида МММ оставила без денег несколько миллионов граждан. Несмотря на предостережения о том, что подобная структура рано или поздно рухнет, люди все равно несли свои деньги. Кто-то из них не верил в законы экономики, кто-то считал, что если пирамида и рухнет, то не сейчас, а позже. Но в итоге большинство вкладчиков осталось у разбитого корыта.

Давайте обратимся к значению этого термина. Финансовая пирамида – это схема, при которой выплаты старым участникам обеспечиваются из денег новых участников. Обычно финансовые пирамиды обещают своим жертвам очень высокие доходности. В 90-е годы это было по 20% в месяц. Далее очевидно, что с увеличением пузыря в какой-то момент не получится привлекать много новых участников, чтобы обеспечивать выплаты старым. После чего пирамида рушится. Во многих странах финансовые пирамиды запрещены и приравнены к мошенничеству, за это сажают в тюрьму. Эта информация также общеизвестна.

Тем не менее 6 лет назад, Мавроди попробовал еще раз запустить свою финансовую пирамиду в России. К сожалению, и в этот раз "вляпались" довольно много людей. Точных цифр нет, но, судя по всему, речь вновь идет о нескольких миллионах любителей легких денег. Очередная пирамида не прожила двух лет, и с треском развалилась. Как пишут СМИ, теперь Мавроди пользуется низким уровнем финансовой грамотности в африканских странах, облапошивая их жителей.

К сожалению, истории с мошенничеством и финансовыми пирамидами в России на этом не закончились. Как грибы стали вырастать новые проекты, которые рекламировали высокую доходность для своих участников. Особенно сильно это распространено в сети интернет, так как именно там вы можете даже не знать, кому и куда вы отправляете деньги. Иначе говоря, кто-то может зарегистрировать компанию в оффшорах, в далекой стране (вы сможете показать на карте Сейшельские Острова? Или Белиз?), сделать сайт на русском языке, подключить платежную систему для перевода денег и "стричь" купоны с доверчивых россиян.

Здесь мы подходим к одной из важных проблем. Почему сомнительные схемы по "вытаскиванию" денег из карманов честных людей не могут быть одномоментно пресечены? Дело в том, что большинство недобросовестных сайтов и соответствующих компаний, зарегистрированы за рубежом. К тому же они прописывают в своем договоре, что любые судебные разбирательства должны проходить в этой далекой стране. Предположим, завтра такая компания перестает выходить на связь. Что вы будете делать? Поедете на Сейшелы, для того чтобы заплатить судебные издержки и попытаться кого-то там найти? Более того, оффшоры позволяют недобросовестным людям быстро перегонять деньги через множество компании и через счета в различных странах, после чего отследить их, вероятно, невозможно.

Здесь мы переходим к сигналам, при виде которых вы должны засомневаться в честности того или иного финансового предложения. Итак, первый сигнал – регистрация за рубежом, и не просто за рубежом, а в какой-то далекой неизвестной стране или в оффшоре. Если компания действительно надежная, занимается чем-то хорошим и полезным, то почему она не открыла представительство в России? Наличие сайта на русском языке и регистрация за рубежом является явным сигналом опасности. Вероятно, подобные компании не будут подчиняться российским законам. Как вы будете отбивать свои деньги в случае разногласий или если завтра организация, забравшая ваши средства, перестанет выходить на связь?

Вторым важным критерием является уведомление о наличии рисков у того или иного инвестиционного предложения. Если вам предлагают вложить во что-то деньги и обещают определенную доходность, спросите, какие есть риски. Законы экономики, которые сильны так же, как и законы физики, однозначно говорят, что риски есть у любого вложения. Даже если вы положите деньги на вклад в Сбербанке, то, в теории, есть риск того, что и он обанкротится, а система страхования вкладов будет отменена. Безусловно, в случае со Сбербанком риск стремится к нулю, но даже здесь он есть.

Я предпочитаю задавать вопрос "в лоб". Если мне предлагают куда-то вложиться, я спрашиваю: "Какие есть риски у вашего инвестиционного предложения?" Это самый быстрый фильтр отсеивания адекватных людей от "впаривателей лохотронов". Если отвечают, что рисков нет, то нужно сразу отказываться. Если отвечают, что вы гарантированно получите от 5 (10,20,30) процентов доходности в месяц, то тоже нужно сразу отказываться (это как, если бы вам предложили купить вечный двигатель). А лучше записать контакты этого человека и предоставить информацию в правоохранительные органы.

В теме доходности человеческая психология играет против вас. Большинству людей хочется стабильности и надежности, поэтому, когда обычный человек слышит о гарантированных процентах каждый месяц, ему кажется, что это что-то хорошее. Опытный инвестор, наоборот, сразу же чувствует что-то неладное, потому что знает, что гарантированной ежемесячной доходности не бывает. Причина простая: периодически случаются кризисы, снижения рынка, внезапные политические новости или даже конфликты. "Черные лебеди" могут на инвестиционном рынке подтолкнуть вниз цены на акции, сырье, золото. Рынки ценных бумаг в среднем растут, но они могут упасть в этом месяце на 1%, а в следующем вырасти на 5%, потом снова упасть на 1%, затем вырасти на 1% и так далее. Никто никогда не сможет гарантировать, что вложение денег будет расти ежемесячно, такого не бывает.

Таким образом, если вам обещают, что рисков нет и говорят о стабильной гарантированной доходности, то это тревожный сигнал. Ни в коем случае не рекомендую туда вкладываться. К счастью, многие страны постепенно пресекают такие схемы. Например, в России запрещено гарантировать какую-либо доходность в инвестициях.

Итак, есть два основных маркера, которые помогут сразу отличить недобросовестную компанию с липовым предложением. Если вам предлагают вложить деньги куда-то за рубеж, в компанию зарегистрированную в оффшорах, и/или если вам предлагают вложить деньги под фиксированный процент, не важно какой он, не говоря о рисках, то это два ярких сигнала, что нужно срочно уносить ноги.