Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник

Готовь сани летом, телегу зимой, а внедорожник – тоже летом! Именно под этим лозунгом я взял на тест самый представительский Land Cruiser: Executive White.

Выглядит этот “крузак” так же мощно и весомо, как и остальные представители “двухсотой” линейки (ну а что вы хотите, высота под два метра и вес под три тонны!). Однако, есть несколько моментов, по которым можно отличить Executive серию с первого взгляда. Мне в глаза сразу бросилась окрашенная в цвет кузова решетка радиатора и черные зеркала. Из не столь заметных моментов можно обратить внимание на легкую тонировку светодиодных фар и отличающийся дизайн переднего и заднего бампера.

Обычно агрессивный и авторитетный на дороге, Land Cruiser 200 в исполнении Executive White навевает ассоциации с вышибалой в чикагском ночном клубе, одетым в белоснежный выходной костюм с бабочкой.

Но самым приятным впечатлением у меня было знакомство с салоном. В принципе, приборная панель и все, что связано с управлением, здесь ничем не отличается от стандартной комплектации двухсотой модели. Но какая отделка! Теплые коричневые цвета кожи сидений, подчеркнутые ромбовидной отстрочкой – все это смотрится очень уютно и дорого.

Давайте посмотрим, какая "начинка" у Land Cruiser 200 за пять с половиной миллионов.

Toyota Landcruiser 200 Executive White Цена, руб 5 398 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 992 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 4608/309 Привод полный Разгон 0-100, сек 8,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 13,9/19,8 Снаряженная масса, кг 2785 Длина/ширина/высота, мм 4975/1980/1865 Объем багажника, л 909 Дорожный просвет, мм 230

Не забываем про внедорожные качества. Блок внедорожных “примочек” тут присутствует, и на полигоне Land Cruiser Land у меня была даже возможность с ними познакомиться вживую.

Режим Crawl, пониженная передача, блокировка дифференциала, знаменитый “разворот на месте” – все это здесь есть. Все это, плюс вентиляция сидений, что еще более ценно, когда машина с кожаным салоном долго стоит на солнце в городе.

За рулем ощущаешь себя как на троне. Во-первых, на дорогах “крузак” уважают. Когда на тебя едет три тонны, хочешь – не хочешь, а дорогу уступишь инстинктивно. И левая полоса перед “двухсотым” расчищается как по волшебству. Кстати, внедорожник, разгоняющийся на 8,6 секунд это в своем классе Быстрый Гонзалес и Флеш в одном лице.

Во-вторых, по какой бы дороге ты не ехал, поездка будет ощущаться плавной и комфортной, на асфальте ли ты, на гравийной дороге или вообще, несешься по грязи и булыжникам. Высота посадки и необычайная пластичность подвески – вот два главных козыря в путешествии по бездорожью. Ну и высота обзора, опять же, хорошая штука, к которой быстро привыкаешь.

Что тут со звуком? В целом, аудиосистема в Land Cruiser не претендует на Grammy за лучший звук, но звучит сбалансированно, хоть и немного “сухо”, на мой вкус. Из-за большого объема салона немного просаживается мид-бас в районе 200-300 герц. Прибавление нижних частот немного улучшает ситуацию, но в целом положения не спасает.

Композиция дня – “Вальс Цветов” Чайковского. Только представьте себе как белоснежный “крузак” плавно лавирует в потоке среди капель дождя, серебрящихся в свете дорожных фонарей, и все это под эту композицию. К тому же, слушать классическую музыку в большом тяжелом автомобиле на высокой скорости – отдельный шик.

Раз уж мы заговорили об инструментальной музыке, гитарный тест здесь обсуждать просто смешно: Land Cruiser – из немногих автомобилей, в багажнике которого гитару можно не только положить, но и поставить.

Машина мне очень понравилась. Если цена и расход топлива вас не смущает, то это отличный вариант для тех, кто хотел “крузак”, но не считал его достаточно представительским. И если обычно Land Cruiser все же автомобиль для водителя, то в варианте Executive посидеть на заднем сиденье совсем не зазорно.

Слегка поотстав в дизайне и функциональности бортовых интерактивных систем, Toyota делает ставку на надежность, и абсолютно не проигрывает.

Пересев на следующий день на небольшой городской седан я очень скучал по тем замечательным двум неделям, когда мне уступали дорогу даже трамваи.

Обзор подготовлен для портала dni.ru