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"Китайские" церемонии Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: dni.ru IMG тэг
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот и закончилась в мире эра Обамы, грандиозная как эра Водолея. Но если ушедший президент лил слова как воду, то от нового сигналов до сих пор нет – как с Марса. Ждем, прислушиваемся – а он молчит. Там, на Западе, считают, что русские нервничают и ждут американского ответа "со страхом". Мол, неизвестно, что Трамп еще выкинет, со своей непредсказуемостью. А тот все тянет паузу, как актер в провинциальном театре.
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Но зато помощники его не дают скучать. Вон Никки Хейли в очередной раз обрадовала публику оригинальным признанием, что в отношениях с Россией "нет любви", и заявлением что США будут продолжать давить на Россию и Иран. И вообще ей критиковать Россию никто не запрещал.

А пока мы ждем начала каких-то сказочных переговоров с Америкой, огромных уступок за то, что мы отвернемся от Китая – за нас уже все решили. Никаких переговоров не будет вообще. Какие уж тут переговоры с конкурентами за роль "мирового гегемона"? А что касается Китая, то с ним наш товарищ Трамп намерен подружиться сам лично, недаром к нему в гости спешит председатель Си Цзиньпин. Встреча во Флориде предстоит, по словам самого президента США, "очень сложная" – как бы деликатно послать китайцев подальше по известному маршруту, но так, чтобы те не очень обиделись. Как бы возвести торговые барьеры для товаров из "Поднебесной" и при этом не потерять китайские инвестиции, столь необходимые американской экономике.

А Россия? Ну что Россия, она где-то на уровне Ирана, агрессивная региональная страна с ядерной бомбой, только побольше. В Москву госсекретарь Тиллерсон залетит, ну если время найдет – график-то плотный, с партнерами по НАТО надо встречаться, успокаивать их, что в беде не бросят и танго с русским медведем танцевать не будут, тем более что Лаврову, как пошутил Рекс, "танцевать запрещено". Борис Джонсон уже отказался к нам лететь, видимо испугавшись Марии Захаровой, устроившей на него чуть ли не травлю в виде конкурса карикатур – а он может быть робкий, ранимый и нерешительный. Словом, не ждите.

Фото: GLOBAL LOOK press

Если прошлый секретарь, Керри, все же вел переговоры с нашим МИДом, с чемоданчиком таскался по трапу самолета, то новый состав Госдепа избрал другую тактику, напоминающую дипломатическую изоляцию. Вообще не встречаться, а если уж пришлось где-то пересечься, то ни о чем не говорить. Это еще не отзыв посла, как бывает перед войной, но уже где-то близко. Выяснилось неожиданно, что Трамп – поклонник доктрины старины Киссинджера о дружбе Америки с Китаем против России, а мы для них, как сказал классик Толстой в "Петре Первом" – "малый политик, можно сказать – никакой политик".

Тут, конечно, проблема в том, что мы слишком уж торопили события. Успехи у нас в экономике и политике по сравнению с 2000-м годом прямо огромные, аж головокружение от них началось, но вышли мы с ними только на европейский уровень. По ВВП мы были до кризиса на пятом месте в мире по данным Всемирного банка, даже Германию опередили, по армии сравнялись с суммарной мощью наиболее агрессивных европейских держав, даже в спорте могли выиграть европейский чемпионат по хоккею и в футболе дойти до полуфинала "Евро". И контрсанкции наши в виде отказа от закупки европейского продовольствия больно ударили по тамошним фермерам. Но только Америку эти наши достижения не особенно впечатлили.

Не ее это уровень, как выяснилось. И даже кризис с беженцами из Сирии бил скорее по французским или немецким обывателям. Трампа же больше беспокоили мексиканцы, которые лезли через границу всегда. И недостаточно выйти на трибуну ООН и потребовать от американцев решительно измениться, чтобы они действительно изменились и начали сотрудничать. Америка — страна хоть и молодая, но очень консервативная.

Поэтому, пока российско-американскими отношениями будет заведовать Никки Хейли, кстати несостоявшаяся глава Госдепа, которая на вопрос о том, почему же президент не высказывается относительно России лично, хотя бы и с той же критикой, ответила незамысловато – "для этого у президента есть я, и у него и так много дел". Впервые в истории российско-американских отношений вся межпрезидентская дипломатия свелась к записям Трампа в твиттере, впрочем и тут он пишет о России мало, все больше ругает за мягкотелость Обаму. Но есть надежда, что после встречи в верхах с китайцами все прояснится, маски будут сброшены, а точки над "Ё" – расставлены. И мы не будем созваниваться с американской стороной только в торжественно-траурных случаях, а все же выработаем какую-то совместную повестку дня. 

4 апреля 2017, 18:54

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