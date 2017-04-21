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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 6

Петр Толстой и Павел Крашенинников. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Каждый законопроект, внесенный в Госдуму за последние несколько месяцев, сопровождает бурное общественное обсуждение. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.
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Ажиотаж среди москвичей вызвала инициатива столичного, а затем и федерального правительства – запустить проект реновации жилья. Жильцы пятиэтажек и других "приговоренных" к сносу домов привычно искали подвох: ну не верлось им, что вот так просто дадут им новые квартиры.

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Власти терпеливо разъясняли "политику партии": вот так просто и дадим, в том же самом районе, да еще метраж побольше будет – кухни и санузлы в "хрущевках" ведь не чета новым. Депутаты Госдумы, чья роль состоит в принятии поправок в закон "О статусе столицы России", документ приняли в первом чтении.

Однако это не означает, что мнение жителей столицы не будет учитываться. Опрос жильцов продолжается. Граждане могут высказаться против сноса конкретного здания – и, если противников переселения окажется большинство, дом не тронут. Кроме того, как заявили в Госдуме, ко второму чтению подготовлены новые поправки в законопроект. Их рассмотрят на специальных парламентских слушаниях в мае.

Согласно документу, москвичи, которые будут переселены по программе реновации жилого фонда, без какой-либо доплаты получат равнозначное жилье без доплаты в том же или соседнем районе. Есть исключения – Зеленоградский, Троицкий, Новомосковский и Центральный административные округа. Если подлежащий сносу дом расположен здесь, то горожан могут переселить в другой район – но опять-таки в границах округа. Что касается новых зданий – то, как сообщается, это дома из "монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения".

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В окончательном, третьем, чтении парламент принял несколько законов, затрагивающих банковскую сферу. Один из них – о переходе России на новую банковскую систему. Закон предусматривает разделение на банки с универсальной и с базовой лицензией, в зависимости от осуществляемых операций. Согласно закону, минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией должен составлять не менее 1 миллиарда рублей, банка с базовой лицензией – 300 миллионов. Для банков с базовой лицензией действует ряд ограничений. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон о новом механизме санации кредитных организаций принят в третьем чтении 20 апреля. Он вступит в силу спустя 45 дней после его официального опубликования. Теперь санация банка будут осуществляться не с помощью льготных кредитов Агентства по страхованию вкладов, а путем его докапитализации Центробанком. Проводить финансовое оздоровление банков будут создаваемые регулятором фонды. Предполагается, что это позволит ЦБ самостоятельно с помощью фонда инвестировать в капитал банков. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу.

Прозрачность финансовых дел состоящих на госслужбе граждан остается в центре внимания правительства и парламента. Действующее законодательство обязывает отчитываться о доходах федеральных чиновников, губернаторов, а также депутатов всех уровней. При этом им запрещается иметь счета в зарубежных банках. Недвижимостью за границей владеть можно, но ее необходимо указать в декларации о доходах, в чьей бы собственности она не находилась – самих чиновников, их супругов или несовершеннолетних детей.

Светлана Журова и Вячеслав Фетисов (в центре). Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект обязал отчитываться о своих доходах также временно исполняющих обязанности главы региона и казачьих атаманов. Поправки в законы "О государственной службе российского казачества" и "Об общих принципах организации органов государственной власти" устанавливают следующий порядок: врио губернаторов должны будут представлять данные об имуществе – своем, супругов и несовершеннолетних детей – в течение 15 дней со дня назначения на должность. Речь при этом идет о доходах, полученных из всех источников за календарный год, предшествующий году назначения – а также сведения об имуществе по состоянию на день назначения.

Атаманам войскового казачьего общества также придется отчитываться о собственных доходах и имуществе членов семьи. Если же они не сделают этого, либо предоставят недостоверные данные, то их полномочия будут прекращены. Госслужба также может стать препятствием для выдвижения на должность атамана войскового казачьего общества, если это повлечет за собой конфликт интересов, отмечается в законе.

21 апреля 2017, 17:34

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