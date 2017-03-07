За что в Твери почитают козлов

Столица Верхневолжья расположилась в 161 км от Москвы, время в пути около 3 часов. Одного дня для быстрого знакомства с городом вполне хватит. Осмотр достопримечательностей можно начать с чашечки кофе и пешеходной улицы.

Трехсвятская улица – одна из старейших улиц города, а многие здания – памятники истории и архитектуры. Свое название улица получила в связи с тем, что по ней шла дорога к Трехсвятскому монастырю, а в 1901 году по улице прошла одна из первых линий Тверского трамвая.

Тверчане советуют посмотреть в своем городе Путевой императорский дворец. Он предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил свое название. Екатерина II, Александр I любили в свое время здесь бывать. Николай Карамзин читал здесь императору Александру отрывки из своей "Истории". Больше 5 лет дворец был закрыт на реконструкцию, но с этого года он принимает своих посетителей, которые смогут увидеть уникальную коллекцию картин и мебели времен императрицы Екатерины.

После осмотра дворца можно неспешно прогуляться по Городскому саду, который занимает заповедную территорию разрушенного Тверского кремля. С набережной открывается красивый вид на Волгу и церковь Трех исповедников с памятником Афанасию Никитину на противоположном берегу реки.

В 1238 году деревянный кремль был разрушен монголо-татарскими войсками хана Батыя, но есть легенда, что тверской козел спас Тверь от набегов татаро-монгольского ига, а было это так: "Пасся козел на поляне около церкви, щипал себе мирно травку и случайно стал жевать веревку, которая спадала на землю с колокольни. Ударил колокол, да не просто ударил, а в набат. Жители города бросились на стены и увидели приближающуюся татаро-монгольскую конницу. Врагу не удалось застать город врасплох, и набег был отбит". Сейчас сложно подтвердить или опровергнуть эту историю, но она передается тверчанами из уст в уста.

Сегодня многие из тех, кто знаком с тверчанами отмечают, что у них упрямый характер. И уж если они что-либо решили, то будут добиваться своей цели наперекор всему. Но и с чувством юмора у них все в порядке. В городе есть Музей козла, его основал историк Владимир Лавренов. В Музее возникло новое научно-забавное направление – "козловедение", и именно здесь изучается все, что имеет отношение к теме "тверской козел". Экспозиция насчитывает 4000 тысячи экспонатов из 40 стран мира, а работает музей со вторника по субботу с 10-18 часов, в воскресение с 12 до 19.

На память о Твери вы можете приобрести магниты, тарелки, колокольчики в виде "тверского козла".

Где перекусить

Кафе "Манилов" на Советской улице воссоздает атмосферу русского гостеприимного дома. Особенностью заведения является то, что каждый день предлагается обновленное меню, состоящее из ассортимента холодных закусок, горячей закуски, супов и основного блюда. В кафе стоит попробовать "Уха по-царски" из семги, трески и судака, которая подается по старорусской традиции с рыбным расстегаем и лафитником хреновухи и стоит 240 рублей. А румяно обжаренная ножка ягненка с квашеной капустой, моченой брусникой и маринованным лучком подарит вкус ностальгии по невиданным временам, когда знали толк во всем и имели вкус к изящному. И не забудьте про "гордость городничего" с запеченной вишней.

Прогуливаясь по пешеходной Трехсвятской улице города, вы обязательно обратите внимание на особняк начала XIX века, ранее здесь жил купец и почетный гражданин Твери Ф. Нечаев. В этом здании находится "частичка классики в современном городе" – ресторан "Фортуна". Многообразие меню поражает: карпаччо из мяса лося с глазированными яблоками, оливье по рецепту 1904 года с лососевой икрой, запеченная перепелка с гречневой кашей с ароматным беконом под клюквенным соусом. Открыт ежедневно с 11.00 до 01.00.

Еще одно заведение на пешеходной улице, в которое надо зайти – это бар "Калинин". Кирпичные стены, счетные машинки, радиолы – атмосфера заведения настраивает на нужный лад. Из меню стоит попробовать: судак жаренный с картофелем и овощами и k-roll с курицей и моцареллой, подается с хрустящей картошкой фри.

Если хочется бабушкиных пирогов и блинчиков, то сеть ресторанов быстрого обслуживания "Сковородка" ждет вас. Основу меню составляют блюда русской кухни – это около 150 наименований. Обед в бистро будет всем по карману.

Что привезти

Еще во времена Афанасия Никитина, знаменитейшего из тверчан, Тверская губерния была безусловным лидером по изготовлению и торговле льняными тканями. Кроме одежды, можно привезти скатерти с традиционной вышивкой, салфетки, женские сумочки и многое другое.

Уникальным дорогим сувениром будет Конаковский фаянс. На настоящий момент фаянсовый завод заброшен. Но ремесло не утрачено, сейчас работает компания "Конаковский Фаянс", которая создана на базе художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода. Популярны фигурки и статуэтки, в виде диковинных животных из народного фольклора.