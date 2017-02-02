Как бороться с психологическим насилием

Мама – самый главный человек в жизни каждого. С детства мы помним, что рядом с ней хорошо и спокойно. Мы беззаветно любим ее и знаем, что она так же любит нас. Но всегда ли материнская любовь на пользу детям?

Оказывается, далеко не всегда. Часто, к примеру, матери уверены, что только они знают, как лучше их ребенку, что ребенок не вправе решать самостоятельно, так как "ничего не понимает в жизни". А еще бывает, что мамы настолько привязываются к чадам, что просто не хотят их ни с кем делить. И вот тут появляется любопытный синдром "мамы-манипулятора".

Недавно ко мне на консультацию пришла женщина 39 лет. За всю сознательную жизнь у нее были отношения с тремя мужчинами, ни одни не продолжились дольше трех месяцев. Ухажеры не нравились ее маме, казались ей ненадежными. "А мама ведь чувствует!" Я спросила у нее, неужели не было желания создать семью. Отвечает: было, но так сложилось, что на это не было ни времени, ни сил. "Кроме того, на мне огромная ответственность – моя мама. Мы вместе живем". А что с мамой, спрашиваю я, она нездорова? "В общем, да. Когда волнуется, у нее давление скачет. Мама растила меня одна, всю жизнь мне посвятила. Дала образование хорошее. Берегла от проблем. Теперь моя очередь". Резюмирую: мама посвятила свою жизнь дочери, а теперь отнимает ее жизнь взамен.

Наш долг по отношению к родителям даже не обсуждаю. Мы обязаны заботиться о них. Но в данном случае речь о чем-то большем – об оплате дочернего долга своей женской судьбой. Дороговато.

Каждый раз, когда у дочери загораются глаза от мысли, что можно что-то изменить, у мамы "скачет давление". Да и загораться глаза стали очень редко. "Тебе уже много лет, доченька. Кому мы нужны, кроме как ни друг другу?"– говорит мама.

Работать с манипуляциями в семье очень сложно: когда это раскрывается, тот, кем управляли, чувствует себя не просто обиженным, а преданным. Уверена, такие истории известны каждому.

Вот пример того, как все обычно начинается: родители записали ребенка в музыкальную школу. Чем старше он становился, тем меньше интересовался музыкой и тем больше ему нравилось карате. И когда через несколько лет он сказал, что хотел бы бросить музыкальную школу, в семье разразился скандал. "Как ты можешь! Мы заплатили столько денег за твои занятия, мы купили тебе дорогой инструмент, ты нас не любишь, ты плохой сын/дочь". Ребенок оказался в ловушке. После таких слов отказаться от нелюбимого занятия для него равносильно предательству самых близких ему людей, мамы и папы. И здесь у него два варианта: либо заниматься ненавистной музыкой/поступить в ненавистный, но "выгодный" институт/пойти на нелюбимую работу и так далее – и сломать таким образом себе жизнь, либо стать на путь трудного ребенка, которого родители не хотят понять и принять таким, какой он есть.

С небольшими вариациями в этом зеркале может узнать себя почти каждый. Родители манипулируют детьми, дети – родителями, жены – мужьями, друзья – друг другом и так далее. Прямо сейчас подумайте: кем и когда манипулировали вы, а может, манипулировали вами?

Манипуляции – это не просто плохо, это всегда акт психологического насилия. А там, где есть насилие, есть ли место любви? Манипулируя, человек норовит ударить по самому больному – по чувству любви (если любишь, купи вон то кольцо с бриллиантом), по чувству собственного достоинства (я – молод и красив, а кому ты нужна с двумя детьми?), по чувству страха (будешь так себя вести, разведусь и отберу детей), по чувству жалости (если ты уедешь учиться в другой город, я умру от горя). Манипулировать можно надеждами (я давно искал такую девушку, как вы), тщеславием (я такая глупая, сделайте эту работу за меня), комплексами (тебя не возьмут в актрисы, ты страшная, поступай на бухгалтера).

Соль ситуации в том, что близкие, как никто другой, знают наши слабые точки, самые больные места. Можно ли противостоять манипуляции? Можно, если понять одну простую вещь – в отношениях всем должно быть комфортно. И если права, границы и самоуважение одного из партнеров попираются, то это уже история не про любовь.

Мы привыкли ждать что-то от других: от детей, что они станут именно такими, как нам хочется; от супругов, что они должны поступать только так и не иначе; от родителей, что они обязаны помогать, и так далее. И эта уверенность, что все вокруг нам задолжали, портит жизнь не только нам, но и близким.

Что делать, если вы видите, что манипулируете ребенком/партнером:

останьтесь в уединении и поговорите сами с собой. Какие собственные вопросы и проблемы вы хотите решить через такие действия?

дорог ли вам человек и насколько порядочно такое ваше отношение к нему?

как можно изменить ваши отношения, чтобы вы прекратили бояться потерять контроль. И зачем этот контроль вообще нужен?

Что делать, если вы видите, что вами манипулируют: