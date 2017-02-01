Мифы и правда о кариесе

Некоторые люди полностью уверены, что кариес – это болезнь века. Несмотря на то, что с экранов телевизоров нам регулярно рассказывают о новейших зубных щетках, высокотехнологичных зубных пастах и жевательных резинках, проблем с зубами не становится меньше.

Кариес – это достаточно сложный патологический процесс, протекающий в тканях зуба. Развивается кариес благодаря как внешним воздействиям, так и внутренним факторам. Кариес – одна из причин очагов воспаления в полости рта, разрушения и потери зубов.

Сладкое – основная причина возникновения кариеса

Само по себе "сладкое" зубы не портит, а вот продолжительность его пребывания на ваших зубах влияет на их состояние. Например, если вы едите на обед углеводы (картофель, рис, хлеб), а потом запиваете все сладким чаем с пирожным – это перебор. Возникает непрерывное воздействие углеводов на ваши зубы, что, в конечном итоге, пагубно скажется на них. Должна быть, так называемая, "культура потребления углеводов": не есть сладкое на ночь, не устраивать перекусов между приемами пищи сладким, обязательно полоскать рот после еды или использовать жевательную резинку.

Кариес может быть только у взрослых

Это абсолютный миф! Молочные зубы также подвержены кариесу, как и постоянные. И многие проблемы с зубами начинаются в детском возрасте. Поэтому следить за состоянием зубов нужно с самого раннего возраста, следует приучать детей к заботе о полости рта, регулярно посещать стоматолога и при возникновении очагов заболевания своевременно лечить зубы.

Чем дороже зубная паста, тем меньше риск заболеть кариесом

Это чистая правда! Чем дороже и качественнее ваша зубная паста, тем она лучше заботится о ваших зубах. Обязательно обращайте внимание, чтобы в составе вашей зубной пасты был кальций.

Если после еды жевать жвачку, кариес не грозит

Это правда. Жевательная резинка действительно удаляет остатки пищи с поверхности зубов. Однако помните, что жевать ее для профилактики кариеса достаточно 10-15 минут. Дальнейшее жевание может пагубно сказать на вашей системе пищеварения.

Кислое вредит зубам не меньше, чем сладкое

Правда. Кислота, содержащаяся, например, в цитрусовых, особенно, в лимонах, соках, может нанести разрушительный вред по эмали ваших зубов она вполне в состоянии, что, в свою очередь, может привести в дальнейшем к кариесу. Запомните, во избежание негативных последствий свежевыжатые соки всегда следует пить через трубочку.

Кариес – наследственное заболевание

Абсолютная правда! К сожалению, наследственность – это один из факторов риска при возникновении кариеса. Наследственность влияет на прикус, появление зубов мудрости, количество зубов, ровность зубного ряда и пр. Поэтому если у вас есть какие-то проблемы с зубами, старайтесь оберегать от них своих детей, приводите их на осмотры к стоматологу, занимайтесь профилактикой и уделите особое внимание рациону питания.

Чувствительность зубов – первый признак кариеса

Это миф. Повышенная чувствительность зубов может возникать по совершенно разным причинам: от трещин и сколов до рецессии десны.

Стачивание и шлифовка зубов могут привести к кариесу

И то, и другое вмешательство оказывают сильное воздействие на зубы (повреждения, трещины), которое может стать причиной кариеса. Однако при установке коронок или лечении нерва без этих манипуляций, к сожалению, не обойтись.

Семечки лучше зубной пасты

Миф! Народная молва приписывает семенам подсолнечника практически фантастические качества. Она утверждает, что семечки можно использовать как профилактическое средство для борьбы с кариесом. Действительно, в семечках содержатся полезные вещества, например, магний, цинк. Они даже считаются природным антидепрессантом, однако их польза для зубов явно преувеличена. И даже наоборот, постоянное употребление семечек может негативно сказаться на эмали зубов, привести к их истиранию, вызвать микротрещины, а они, в свою очередь, могут стать причиной кариеса.

Профилактика – лучший способ борьбы с кариесом

Правда! Профилактика – это ключевой метод в предотвращении этого неприятного заболевания. Помните, что чистить зубы необходимо не более 2 раза в день, после приемов пищи в обязательном порядке полоскать рот простой водой, если такой. Забота о гигиене полости рта спасет вас от множества проблем с зубами в будущем.