Почему Володин не пустил Газзаева на Олимпиаду

Как вы, наверное, знаете, на прошлой неделе в Госдуме, так же, как и во всех соцсетях и курилках страны, развернулись бурные дискуссии по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее. Ломались копья, проводились риторические приемы и вербальные атаки.



Журналисты даже начали что-то там лопотать про депутатскую фронду, хотя пора бы уже привыкнуть к тому что нынешняя Госдума – это как раз место для дискуссий, и очень часто жестких дискуссий по общественно важным темам. Кому-то может показаться, что депутатам не надо лезть в спорт, но это глупость: во-первых, депутаты тоже люди и граждане России, а значит их волнуют те же проблемы что и рядовых россиян, во-вторых, среди депутатов есть много титулованных спортсменов, которые проблемы российского олимпийского движения принимают близко к сердцу и которые хорошо разбираются в вопросах большого спорта, и наконец последний аргумент – ну хоть кто-то должен был призвать к ответу российских спортивных чиновников, которые провалили всё, что только можно провалить, а после этого провалили многое из того, что проваливать было ну никак нельзя.

О спортсменах и Олимпиаде мы еще поговорим, а сейчас я хочу остановиться на одном интересном диалоге, который состоялся на том думском заседании. Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев попросил спикера отпустить делегацию депутатов Думы на Олимпиаду с целью патриотической поддержки нашей так сказать неформальной сборной. Делегацию предлагалось отпустить в Южную Корею в рамках коллективного депутатского отпуска.

"Я беседовал со многими депутатами, которые изъявили желание и попросили, если это возможно, вместо апрельского отпускам – две недели который – поехать в феврале и поддержать тех спортсменов, их не очень много будет, но мы должны поддержать тех спортсменов, болеть за них, петь гимн", – заявил Газзаев.

Я с большим уважением отношусь к Газзаеву, как к тренеру, но у меня есть предположение, что избиратели вряд ли положительно отреагировали, увидев в телевизоре большую депутатскую делегацию, которая пытается петь гимн на трибунах какого-нибудь южнокорейского стадиона. Не поймите меня неправильно, я готов поверить, что депутаты могут при желании красиво исполнять гимн России, но честно говоря это всё равно будет смотреться как-то не очень, особенно на фоне тех сложностей, с которыми сталкиваются наши олимпийцы. Спикер Вячеслав Володин поступил жестко, но правильно, попросив вообще эту тему немедленно закрыть.

"Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом, от имени нашей страны, нам там делать нечего", – сказал Володин на заседании Госдумы. "Давайте, коллеги, тему закроем. А те, кто собирается ехать, есть возможность за свой счет написать (заявление об отпуске)", – добавил председатель нижней палаты.

И вот в этом диалоге проявляется как в капле воды конфликт между двумя очень разными и совершенно несовместимыми подходами к тому, что означает быть государственным деятелем в нашей стране, да и в любой стране, наверное. Я вот знаю, что некоторым депутатам и чиновникам показалось, что они сейчас страдают оттого что Володин – это такой бука, который им испортил праздник, отпуск и не дал потусить в Южной Корее с щедрыми отпускными в кармане и возможностью лишний раз попасть в телек в качестве героев сюжетов о том, как они спортсменов поддерживают. Они искренне не понимают слова Володина, что "если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом, от имени нашей страны, нам там делать нечего", и формально они правы – бодание с МОК и ВАДА – это же не ответственность депутатов Думы и тем более не сфера ответственности Володина – он все-таки спикер нижней палаты российского парламента, а не министр спорта или руководитель Российского Олимпийского Комитета. Да, всё так. Но то, о чем говорит спикер это называется "за державу обидно" и ощущение ответственности.



Государственная машина в целом проиграла, проиграла с треском и в сухую там, где она должна была отстаивать интересы наших спортсменов и нашего общества. И знаете – это немного напоминает футбол. Вот бывают очень серьезные и обидные поражения, после которых футболисты, которые зафейлились на поле говорят что-то вроде "ваши ожидания – это ваши проблемы" и бухают в ночных клубах под гимн России, а другие футболисты, зачастую те, кто как раз никаких критичных ошибок не совершали, говорят, что им стыдно перед болельщиками. Вот и с политиками, депутатами и чиновниками тоже так бывает: одни бравируют возможностью своей отставки и делают вид, что они ни при чем, хотя они-то как раз всё провалили. Другие – хотят потусить в заграничной командировке. А таким как Володин, а их к сожалению, очень мало, видимо очень стыдно за поведение всех остальных.

И его позиция правильная: чиновники проиграли свои соревнования и на Олимпиаде их быть не должно. Они не прошли олимпийскую квалификацию.

Я очень хорошо понимаю эмоциональную позицию тех, кто считает, что Олимпиаду нужно бойкотировать и раз там нельзя выступить под российским флагом то и выступать там не надо. Эмоционально понимаю, но не согласен с тем что ехать не надо. Спортсмены должны иметь право там выступить, и нельзя у них это право отбирать только лишь потому что не они, а конкретные спортивные чиновники оказались ленивыми и некомпетентными дураками. Я читаю западные СМИ и могу вам точно сказать, что наших спортсменов даже без флага воспринимают именно как россиян и вот если их на Олимпиаде вообще не будет, то журналисты и читатели условных что Таймс, что Волл Стрит Джоурнэл будут просто счастливы и это неправильно. Они не должны быть счастливыми по поводу того, что российские спортсмены самозабанились. Мне бы хотелось видеть пену на их губах и инфаркты от того что эти "проклятые русские" опять залезли на пьедестал несмотря на все их усилия. Поэтому моя позиция заключается в том, что, если спортсмен уверен в своей победе, он должен ехать хотя бы для того, чтобы весь западный мир буквально задохнулся от ненависти и злобы в момент его триумфа. А тем, кто едет просто отбыть номер и получить "спортивные командировочные" точно ехать не надо. Не надо позориться и давать повод критикам сказать, что без допинга мы ничего не можем. А депутатам... а депутатам стоило бы подумать о том, как они могут помочь нашему спорту в будущем, а на трибунах в Корее наших спортсменов точно будет кому поддержать, кому гимн спеть и кому флаг поднять.