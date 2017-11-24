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Правило пяти свиданий

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.c
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Вы часто слышали наставления подруг перед свиданием? "Не целуйся на первом, только на третьем!", "Никакой поездки к нему раньше пятого!" Насколько серьезно вы воспринимали такие советы?
прочитано 297 раз

Вероятнее всего, вы слушали их со смехом, как шутку. Но на свидании начинали вести себя в соответствии с этими наставлениями – вдруг, правда. А если вели себя с точностью до наоборот, то в дальнейшем, вспоминая свой роман одного дня, слушали одновременно торжествующие и жалостливые слова подруги: "Я же тебе говорила!". Существуют ли на самом деле эти правила пяти свиданий?

Журналы, затрагивающие темы отношений, пестрят статьями с подробными руководствами как удержать мужчину, привязать его к себе, что с ним делать, как правильно женщине себя вести, что мужчина должен и так далее. В этих условиях сформировались правила поведения на свиданиях, создатели которых утверждают, что при их соблюдении вам гарантирована контролирующая позиция в отношениях и в целом счастье в личной жизни. Посмотрим, что же они из себя представляют.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

1 свидание. Присматриваемся друг к другу. Здесь задача произвести впечатление, а также заинтересовать, разжечь интерес. Неизменными спутниками первого свидания являются красота, любезность, галантность. Именно на первом свидании определяется, состоится ли второе. Но не забывайте позаботиться о себе. Если спутник очарователен, пригласил вас, например, в боулинг, который вы терпеть не можете, лучше просигнализируйте об этом. Тактично, разумеется. Наверняка вы найдете времяпрепровождение интересное для обоих. Здесь рекомендуют сохранять дистанцию и сдержанность во что бы то ни стало. А что в таком случае делать с темпераментностью? (Речь, естественно о характере, а не сексе).

2 свидание. Все, что осталось за кадром на первом свидании, самое время прояснить на втором. Привычки, хобби, увлечения, мировоззрение. У вас ведь остались вопросы после первой встречи? Если нет, то что вы делаете на второй? Ах да. Здесь так же рекомендован образ снежной королевы.

3 свидание. Страсти накаляются. Вы все больше узнаете друг друга. Если на второе свидание еще можно сходить по инерции, на третье намного сложнее. Поэтому, как минимум, вы симпатичны своему спутнику. Можете немного расслабиться и позволить себе заказать свои любимые куриные крылышки и есть их руками – вместо печени в ананасовом соусе.

4 свидание. Предшествует решающему 5–му. Поэтому рекомендуется подбросить хворост в костер. Обстановка самая романтическая, взгляд манящий. Получайте и говорите комплименты, откровенничайте, делитесь впечатлениями. В целом, это актуально для всех свиданий. Чтобы человеку хотелось открыться перед вами, необходимо дать ему понять, что вам также скрывать нечего. Все же затевается с расчетом на счастливое продолжение, не исключено, что в ЗАГСе. Поэтому роль независимого эксперта неуместна.

И, наконец, 5 свидание. Здесь уже больше свободы. Разрешаются вольности. И можно проверить не только душевную, но и физическую совместимость. Постфактум можно делать заключительные выводы, ваш ли человек на самом деле рядом с вами. Готовы ли вы работать над отношениями с ним в дальнейшем.

Следует заметить, что нередко правила свиданий или отношений воспринимаются как волшебная пилюля, выпив которую будет вам счастье. Но правда в том, что отношения основаны на чувствах и спонтанности. Ответственность и надежность базируются на доверии и свободном выборе, а значит, залогом успешного знакомства являются искренность и естественность. Поэтому вопрос когда, что делать и позволить себе на свидании согласно его номеру могут задать себе люди, лишенные интуиции и творческого подхода к жизни. Ведь это не о нас?

Кроме того, правила 3–х или 5–ти свиданий очень популярны у пикаперов. Как вы определите кто перед вами – идеальный во всех отношениях претендент на ваши руку и сердце или коварный соблазнитель? Просто нарушьте правила!

24 ноября 2017, 13:17

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