За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз

Экономический кризис в стране победившего социализма в самом разгаре. Венесуэла находится на грани дефолта и уже просрочила выплату 185 миллионов долларов США, которые должна была выплатить 15 сентября этого года.

В стране дефицит продуктов и потребительских товаров по государственным ценам, огромные очереди, которые нередко перерастают в беспорядки. За 2016 год валовый внутренний продукт (ВВП) Венесуэлы упал почти на 19%. Инфляция постоянно разгоняется и в 2016 году достигла величины 800% за год. Это означает, что за год в среднем товары подорожали в восемь раз. Курс национальной валюты на черном рынке за 2016 год упал с 830 до 3500 боливаров за доллар США.

Практически с самого начала XX века вся история Венесуэлы неразрывно связана с нефтью и борьбой за доходы от нее с помощью военных переворотов. В моменты резкого удорожания цен на черное золото актуальными становились тенденции национализации, увеличения государственных расходов. В моменты снижения цен на нефть экономика испытывала проблемы разной степени серьезности.

Уго Чавес пришел к власти в тот момент, когда нефть как раз находилась на минимумах и последующий рост ее цен вплоть до 2013-2014 годов позволил значительно нарастить помощь бедным слоям населения, которые поддерживали Чавеса и голосовали за него на выборах, и тем самым вознести популярность лидера до небес.

Неверным было бы сказать, что в те моменты, когда цена на нефть пробивала максимумы, в стране было все хорошо. В 2013 году инфляция оставалась, например, на уровне 54%, а дефицит бюджета порядка 10% ВВП, но до поры до времени ситуацию удавалось удерживать под контролем.

Несмотря на попытки в разное время провести политику импортозамещения, диверсифицировать экономику страны, к настоящему времени добыча нефти дает 95% экспортных доходов Венесуэлы и, естественно, падение цен на нефть привело к обострению внутренней экономической ситуации в стране. Что произошло со страной, обладающей одними из самых крупнейших запасов нефти в мире?

К столь плачевному итогу привело стремление построить “боливарианский социализм” в отдельно взятой стране. С момента прихода к власти Уго Чавеса (1998 год) и до настоящего времени, когда у власти находится Николас Мадуро, который продолжает политику Чавеса – принимаемые руководством страны решения последовательно ведут страну к катастрофе. Среди таких решений можно назвать:

последовательную национализацию частного бизнеса в ключевых отраслях экономики, начиная с нефтяной отрасли и заканчивая розничной торговлей, причем в форме прямого отъема предприятий в пользу государства;

государственное регулирование цен на основные товары и регулирование курса национальной валюты;

законы, дающие возможность отбирать частную собственность.

Например, нередко встречаются случаи, когда семьи отсуживают свое арендное жилье у арендодателя. Суд встает на сторону квартиросъемщиков, потому как им “нужнее”. Поэтому собственники стараются не сдавать квартиры семьям с детьми. Помимо этого, в венесуэльских судах ведется множество тяжб между собственниками и арендаторами жилья, которые не платят за аренду и не освобождают жилые помещения. Выселить их по законодательству страны можно только в случае, если им будет предоставлено “другое достойное жилье”.

Регулируемые цены и валютные курсы создали возможность как для чиновников и военных, так и для населения страны активно обогащаться за счет государства. Например, покупать доллары США по официальному курсу для поездки за рубеж и продавать их уже за рубежом по рыночной цене. То же самое можно делать с продуктами и потребительскими товарами: покупать в Венесуэле по государственным ценам и тут же продавать их по рыночным на черном рынке или даже просто вывозить из страны и продавать на внешнем рынке. Понятно, что для чиновников и армейской элиты в этом плане доступно гораздо больше, чем они с удовольствием пользуются.

Если внимательно приглядеться, в Венесуэле можно узнать многие знакомые черты позднего СССР 80-х годов:

страна на грани гуманитарной катастрофы в результате падения цен на нефть в условиях регулируемых валютных курсов и цен на потребительские товары;

гиперинфляция и девальвация национальной валюты, связанная с необеспеченной денежной эмиссией, за счет которой финансируется потребление широких слоев населения;

катастрофическая неэффективность экономики (три четверти совокупного общественного продукта приходились на производство средств производства и военной техники), завязанной на государственные предприятия, попытки диверсифицировать экономику за счет перераспределения нефтяной ренты, которые провалились.

Как ни странно, в России не утихают споры о возможном применении части из рецептов “боливарского социализма”. Государственное регулирование цен, ограниченная необеспеченная эмиссия (фактически, включение печатного станка), национализация ключевых предприятий – некоторые стратеги видят в этом возможность подтолкнуть экономику страны к росту. При этом реальный опыт реализации этих “рецептов” как в последнее время, так и на протяжении XX века наглядно показывает, что ждет нашу страну в случае их применения.

Оставим вопрос возможности построения социализма тем, кто определяет экономику в России и подумаем, что делать гражданам страны, если она идет в пропасть по венесуэльскому сценарию. В первую очередь, я рекомендую формировать и сохранять личный капитал в стабильных валютах, таких, как доллар США, евро. Почему это важно? За последние 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз – при такой динамике делать сбережения в российском рубле, значит брать на себя очень высокий риск. Если приводить в пример стабильные валюты, то доллар США за 100 лет обесценился всего в 19,3 разa.

Не лишним будет держать накопления за пределами России. Причин к тому множество. Начиная с того, что стоящих финансовых инструментов в России, которые бы позволяли с умеренными рисками получать достойную доходность в твердой валюте, фактически не осталось. Заканчивая тем, что мы не знаем, какого рода законодательство будет действовать в нашей стране через 5-10 лет. Например, легко можно предположить (и подобные прецеденты в нашей истории уже были) принудительный обмен валюты на российские рубли по установленному государством курсу (скорее всего, в таком случае он будет заниженным).

На примере Венесуэлы видно, что далеко не всегда кризис приводит к перестройке экономики и последующему экономическому росту. Если экономика страны достаточно сильно зависит от экспорта сырья и имеет давнюю историю применения нерыночного регулирования экономики (регулируемые цены и валюты, экспроприация активов, раздача имущества и денег широким слоям населения), кризис часто приводит к постепенному ухудшению ситуации, регулярной смене власти, на каждом этапе которой элита будет стремиться к раздаче части ресурсов сторонникам, чтобы заручиться их поддержкой, и присвоению оставшихся ресурсов. Но я очень надеюсь, что наша страна сможет пройти этот непростой этап с честью и начнет строить развитую эффективную рыночную экономику.