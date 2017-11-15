За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз

Все авторы

Самое читаемое

Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Михаил Задорнов записал прощальное видео
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
17:33
Порошенко провалил задание Вашингтона
17:23
Житель Подмосковья в ссоре зарезал престарелого отца
16:56
Ани Лорак разрыдалась под шум толпы украинцев
16:53
Располневшая певица МакSим прячется за пышными платьями
16:51
Украина давит на жалость из-за предательства Лукашенко
16:49
Киев – Брюсселю: Скажите, за что мы воюем
16:26
В Москве уборщица-узбечка избила топором коллегу
16:16
Почему пальцы морщатся после душа
16:13
Бузова побила украинскую певицу
16:07
Иностранцы смогут воспользоваться tax free в России
16:02
В центре Москвы открылся продуктовый для молодежи
15:40
В России создали iPhone X с черной икрой
15:39
Словакия видит в России гаранта мировой безопасности
15:36
Обманутая Градским звезда "Голоса" поет по кабакам
15:19
Украина сошла с ума от войны с русским языком
14:56
Лукашенко воткнул нож в спину Порошенко
14:52
Учительница лишилась работы из-за романа со школьником
14:49
Киев задумался об обмене Крыма
14:36
В Южной Корее произошло землетрясение
14:32
В российских сосисках нашли антибиотики
14:28
Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
14:19
Зачем США натравливают Россию на Китай
14:03
"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев
13:56
Как бабушки и дедушки вредят своим внукам
13:54
"ЕР" настроит работу в регионах
13:36
Пьяный работник автомойки разбился на угнанной машине
13:35
Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
13:32
Настасья Самбурская вышла замуж за актера
13:22
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
13:19
Отекшей Бузовой запретили плакать
13:03
В Мытищах покусанный собаками ребенок попал в реанимацию
13:03
Анна Хилькевич и Банк Хоум Кредит приглашают на шопинг
12:56
Трампа приговорили к смертной казни
12:51
Обнаружено эффективное средство против рака
12:36
На Ямале семья с ребенком провалилась под лед
12:33
Семья увезла больного раком Караченцова из России
12:31
Сбившая "пьяного" мальчика: Суд был несправедлив
12:19
В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
12:02
На Дюжева напали после его срыва на шоу
12:02
Турчак рассказал о деле Кашина
12:02
Бездомный пытался зарезать друга из-за одеяла
12:00
Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах
11:51
Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:30
Россию охватил ипотечный бум
11:28
Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:57
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:35
Свиридова пожаловалась на проблемного сына-подростка
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
10:14
"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
10:05
Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
09:23
Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:52
В России придумали замену паспорту
08:49
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
07:46
Шаповалов умер после операции
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
19:56
Пять типов пассажиров такси
19:46
В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу
19:35
"Лужники" прошли первое испытание
19:32
Взбешенный Панин отомстил за Задорнова
19:12
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
18:59
Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
18:52
Молодой любовник откровенно рассказал о сексе с Волочковой
18:25
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
18:24
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
18:21
Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки
18:20
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
17:51
Анджелина Джоли опозорилась на публике
17:10
Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"
17:10
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
17:09
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
17:01
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
16:53
Медведев выбрал неожиданную тему на встрече с Трампом
16:39
Люди в масках нагрянули к молодой жене Джигарханяна
16:33
Россияне насмехаются над позором Минобороны
16:23
В семье Саакашвили произошла трагедия
16:14
Любовник Волочковой похвастался аппетитным задом в стрингах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Блоги

За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Алексей Тараповский

Алексей Тараповский блогер

 Сертифицированный независимый финансовый советник, квалифицированный участник «Круглого стола миллионеров» Million Dollar Round Table (MDRT), руководитель и основатель AnderidaFinancial Group(AFG).
Экономический кризис в стране победившего социализма в самом разгаре. Венесуэла находится на грани дефолта и уже просрочила выплату 185 миллионов долларов США, которые должна была выплатить 15 сентября этого года.
прочитано 180 раз

В стране дефицит продуктов и потребительских товаров по государственным ценам, огромные очереди, которые нередко перерастают в беспорядки. За 2016 год валовый внутренний продукт (ВВП) Венесуэлы упал почти на 19%. Инфляция постоянно разгоняется и в 2016 году достигла величины 800% за год. Это означает, что за год в среднем товары подорожали в восемь раз. Курс национальной валюты на черном рынке за 2016 год упал с 830 до 3500 боливаров за доллар США.

Практически с самого начала XX века вся история Венесуэлы неразрывно связана с нефтью и борьбой за доходы от нее с помощью военных переворотов. В моменты резкого удорожания цен на черное золото актуальными становились тенденции национализации, увеличения государственных расходов. В моменты снижения цен на нефть экономика испытывала проблемы разной степени серьезности.

Уго Чавес пришел к власти в тот момент, когда нефть как раз находилась на минимумах и последующий рост ее цен вплоть до 2013-2014 годов позволил значительно нарастить помощь бедным слоям населения, которые поддерживали Чавеса и голосовали за него на выборах, и тем самым вознести популярность лидера до небес.

Уго Чавес. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong

Неверным было бы сказать, что в те моменты, когда цена на нефть пробивала максимумы, в стране было все хорошо. В 2013 году инфляция оставалась, например, на уровне 54%, а дефицит бюджета порядка 10% ВВП, но до поры до времени ситуацию удавалось удерживать под контролем.

Несмотря на попытки в разное время провести политику импортозамещения, диверсифицировать экономику страны, к настоящему времени добыча нефти дает 95% экспортных доходов Венесуэлы и, естественно, падение цен на нефть привело к обострению внутренней экономической ситуации в стране. Что произошло со страной, обладающей одними из самых крупнейших запасов нефти в мире?

К столь плачевному итогу привело стремление построить “боливарианский социализм” в отдельно взятой стране. С момента прихода к власти Уго Чавеса (1998 год) и до настоящего времени, когда у власти находится Николас Мадуро, который продолжает политику Чавеса – принимаемые руководством страны решения последовательно ведут страну к катастрофе. Среди таких решений можно назвать:

  • последовательную национализацию частного бизнеса в ключевых отраслях экономики, начиная с нефтяной отрасли и заканчивая розничной торговлей, причем в форме прямого отъема предприятий в пользу государства;
  • государственное регулирование цен на основные товары и регулирование курса национальной валюты;
  • законы, дающие возможность отбирать частную собственность.

Например, нередко встречаются случаи, когда семьи отсуживают свое арендное жилье у арендодателя. Суд встает на сторону квартиросъемщиков, потому как им “нужнее”. Поэтому собственники стараются не сдавать квартиры семьям с детьми. Помимо этого, в венесуэльских судах ведется множество тяжб между собственниками и арендаторами жилья, которые не платят за аренду и не освобождают жилые помещения. Выселить их по законодательству страны можно только в случае, если им будет предоставлено “другое достойное жилье”.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Регулируемые цены и валютные курсы создали возможность как для чиновников и военных, так и для населения страны активно обогащаться за счет государства. Например, покупать доллары США по официальному курсу для поездки за рубеж и продавать их уже за рубежом по рыночной цене. То же самое можно делать с продуктами и потребительскими товарами: покупать в Венесуэле по государственным ценам и тут же продавать их по рыночным на черном рынке или даже просто вывозить из страны и продавать на внешнем рынке. Понятно, что для чиновников и армейской элиты в этом плане доступно гораздо больше, чем они с удовольствием пользуются.

Если внимательно приглядеться, в Венесуэле можно узнать многие знакомые черты позднего СССР 80-х годов:

  • страна на грани гуманитарной катастрофы в результате падения цен на нефть в условиях регулируемых валютных курсов и цен на потребительские товары;
  • гиперинфляция и девальвация национальной валюты, связанная с необеспеченной денежной эмиссией, за счет которой финансируется потребление широких слоев населения;
  • катастрофическая неэффективность экономики (три четверти совокупного общественного продукта приходились на производство средств производства и военной техники), завязанной на государственные предприятия, попытки диверсифицировать экономику за счет перераспределения нефтяной ренты, которые провалились.

Как ни странно, в России не утихают споры о возможном применении части из рецептов “боливарского социализма”. Государственное регулирование цен, ограниченная необеспеченная эмиссия (фактически, включение печатного станка), национализация ключевых предприятий – некоторые стратеги видят в этом возможность подтолкнуть экономику страны к росту. При этом реальный опыт реализации этих “рецептов” как в последнее время, так и на протяжении XX века наглядно показывает, что ждет нашу страну в случае их применения.

Оставим вопрос возможности построения социализма тем, кто определяет экономику в России и подумаем, что делать гражданам страны, если она идет в пропасть по венесуэльскому сценарию. В первую очередь, я рекомендую формировать и сохранять личный капитал в стабильных валютах, таких, как доллар США, евро. Почему это важно? За последние 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз – при такой динамике делать сбережения в российском рубле, значит брать на себя очень высокий риск. Если приводить в пример стабильные валюты, то доллар США за 100 лет обесценился всего в 19,3 разa.

Не лишним будет держать накопления за пределами России. Причин к тому множество. Начиная с того, что стоящих финансовых инструментов в России, которые бы позволяли с умеренными рисками получать достойную доходность в твердой валюте, фактически не осталось. Заканчивая тем, что мы не знаем, какого рода законодательство будет действовать в нашей стране через 5-10 лет. Например, легко можно предположить (и подобные прецеденты в нашей истории уже были) принудительный обмен валюты на российские рубли по установленному государством курсу (скорее всего, в таком случае он будет заниженным).

На примере Венесуэлы видно, что далеко не всегда кризис приводит к перестройке экономики и последующему экономическому росту. Если экономика страны достаточно сильно зависит от экспорта сырья и имеет давнюю историю применения нерыночного регулирования экономики (регулируемые цены и валюты, экспроприация активов, раздача имущества и денег широким слоям населения), кризис часто приводит к постепенному ухудшению ситуации, регулярной смене власти, на каждом этапе которой элита будет стремиться к раздаче части ресурсов сторонникам, чтобы заручиться их поддержкой, и присвоению оставшихся ресурсов. Но я очень надеюсь, что наша страна сможет пройти этот непростой этап с честью и начнет строить развитую эффективную рыночную экономику. 

15 ноября 2017, 17:16

комментарии

Политика

Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
Трампа приговорили к смертной казни
Турчак рассказал о деле Кашина
ООН сплясала под дудку Киева

Шоу-бизнес

Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв
Малахова допросят из-за Джигарханяна
Бузова побила украинскую певицу
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова

Проишествия

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Шоу-бизнес

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Перед их выступлением прошла акция протеста
Шоу-бизнес

Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым

Женщина прокомментировала слухи
Происшествия

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд

Девушку могли умышленно отравить

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
"Лужники" прошли первое испытание
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

Регионы

"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru