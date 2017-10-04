Как перестать быть жертвой и начать жить

У каждого человека бывают такие периоды в жизни, когда к горлу подкатывает ком, руки опускаются, и пропадает желание что-то делать, порой даже не хочется выходить из дома. Мы все воспринимаем крайне остро, нам кажется, что все плохо и во всех бедах мы виним себя. У большинства людей это проходит достаточно быстро: 2-3 дня и вы снова полны сил и находитесь в прекрасном настроении. Но есть категория людей, живущая в таком состоянии всегда. Они – носители синдрома жертвы.

Синдром жертвы – что это?

Уверенность в том, что вы – причина всех проблем. Убежденность, что только с вами происходят все несчастья, а вокруг – дурные люди. Что только вам наступают на ногу в общественном транспорте, или только у вас в день рождения могло прорвать канализацию. В вашей жизни нет просвета, нет места случайным радостям. Вы везде видите подвох и проблему.

Является ли жертва "жертвой"?

Человек с синдромом жертвы не знает, как избавиться от этой проблемы, зато учится с ней жить и использовать ее в личных интересах. Рано или поздно он становится прекрасным манипулятором. Делясь с окружающими своими тревогами, он ждет только одного – жалости к себе. Чтобы получить поддержку от другого человека, жертва готова на все. У окружающих возникает ощущение, что они обязаны помочь и поддержать. Обычно манипуляция начинается с рассказа о том, что жертва сделала для вас: "я же тебе тогда помогла", "я же отложила все дела ради тебя, а ты не можешь уделить мне 5 минут" и т.п.

Да, все мы нуждаемся в помощи, поддержке и одобрении наших близких, но тут важно, чтобы поиск поддержки не был подобен паразитизму. Жертве настолько комфортно в этих условиях, что выходить из этой роли по своей воле она точно не захочет и не сознается, что исполняет Роль, ведь для нее – это жизнь.

Причины возникновения синдрома жертвы

Человек, страдающий синдромом жертвы, зачастую имеет еще и заниженную самооценку, которая является первопричиной этой проблемы. Формируется это в детстве, когда ребенок растет в жесткой дисциплине, без помощи, одобрения, любви и ласки, когда он слышит постоянные упреки за то, что все делает неправильно. Пример: малыш помыл посуду, и его нужно похвалить за сам факт того, что он захотел помочь маме по хозяйству. Однако в ответ он получает упрек, что тарелки недостаточно чистые. Само отсутствие похвалы для ребенка уже является наказанием, а упрек делает его незаслуженным.

Такое поведение окружающих (не только родителей, но и учителей в школе, одноклассников, просто знакомых) вызывает в душе бурю и воспринимается как оскорбление личности. Со временем оскорбления становятся привычными, перестают восприниматься сознанием, но остаются в подсознании. В душе остается открытая рана, которая "кровоточит" всю взрослую жизнь. Именно такая незаметная разуму обида заставляет человека винить во всем себя: "я действительно виноват, ведь это я плохо помыл посуду". Многие склонны подавлять переживания, что ведет к усугублению состояния.

Чем это грозит?

Из синдрома жертвы вытекает полная потеря интереса к жизни, отсутствие стремления к чему-либо, неуверенность в себе. В особо тяжелых случаях, такие люди становятся носителями виктимного поведения. То есть, становятся идеальной жертвой для преступников, провоцируя нападение. Человек с синдромом жертвы настолько неуверен в себе, что это видно по его походке, взгляду, жестам. И именно таких людей выбирают злоумышленники.

Психологический портрет

В лексиконе жертвы отсутствует слово "нет". Такой человек не умеет отказывать, зато уверен – "меня никто не уважает". "Жертва" очень боится одиночества, постоянно ищет любовь и стремится к близости, поэтому не может разойтись с обидчиком. Чувство страха настолько сильно, что оно не позволяет человеку наслаждаться жизнью и самостоятельно принимать решения. Жертва, боясь очередной боли, ограничивает общение с людьми, а также прячет свои истинные чувства, что сжигает ее изнутри. Такие сильные душевные переживания сулят проблемы не только психологического, но и физического характера.

Как справиться

Начнем с самого сложного и важного – осознания проблемы. Поскольку корни уходят глубоко в прошлое, то работать над преодолением необходимо с профессионалом. Если такой возможности нет, то запомните несколько правил, которые помогут вам справиться с ситуацией.

Обратитесь к другу, который откровенно, глядя в глаза, выскажет, что у вас есть эта проблема. Осознайте ее. И попросите самого близкого вам человека ни за что не идти у вас на поводу, не поддаваться вашим манипуляциям, не помогать вам (не делать ничего за вас). Важно, чтобы вы осознали: все в ваших руках и вы должны полагаться только на себя.

Перестаньте жаловаться и плакать, научитесь относиться ко всему проще. Всем свойственны ошибки. Живя мы учимся, – это аксиома. Важнее и сложнее эти ошибки принимать, делать выводы и исправлять их. Для этих решений и действий вам нужно быть сильным. Контролируйте все свои мысли: гоните прочь негатив, учитесь мыслить позитивно. Помните, что все мысли материальны.