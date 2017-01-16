Как запрограммировать себя на успех

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Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Гипноз, как и самогипноз, известен более 5000 лет. Он широко применялся жрецами древнего Египта, индийскими йогами, древними шаманами майя, инков, толтеками. Некоторые тайны гипноза современная наука не постигла до сих пор.
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Объясняется это чрезвычайной сложностью данного явления для изучения. Проще изучить процессы, происходящие внутри атомного ядра, чем в сознании человека. И это действительно так.

Наукой также не познаны процессы творчества. Почему лишь единицы из миллионов становятся великими музыкантами, художниками, писателями, поэтами, и, наконец, пророками? Оказывается, занимаясь саморегуляцией, развитием воли и сознания можно раскрыть резервные возможности человека.

Гипноз труден в изучении потому, что занимает связующее положение между искусством и наукой. В индийской философии и культуре существует понятие Сиддхи, или сверхспособности. Их достигают лишь люди, обладающие ясным умом, непоколебимой верой в своего Гуру или Высшее Божество, в течении многих лет занимающиеся развитием психических способностей.

Будучи эстрадным гипнотизером, я всю свою жизнь посвятил изучению и пониманию резервных возможностей человеческого тела и психики. Впервые по-настоящему соприкоснувшись с людьми, обладающими ими в Токио, где волей судьбы я выиграл Гран-При, оказав воздействие на 22-х членов жюри, пятитысячную аудиторию зала и многомиллионную аудиторию телезрителей, я могу сказать, что я был далеко не самым лучшим. Просто условия конкурса, проводимого в Японии, оказались для меня более благоприятными. Надо сказать, что такие конкурсные мероприятия не всегда отражают реальное положение вещей, но, тем не менее, их итоги, нельзя списывать со счетов. Как исследователь, могу сказать, что общение, взаимодействие с людьми, обладающими сверхвозможностями и целеустремленностью, направленной на их пробуждение, может пробудить пси-резерв любого человека.

Фото: GLOBAL LOOK press

Анализируя эти явления, я посещал буддийские монастыри в Японии, пирамиды Чечен-Ици, Тео Тиу Кана, Толума в Мексике, древние закрытые храмы в южной и восточной Индии –  храм солнца в Канарке, храм Шивы Лингарадж в Бхубанешваре, Джаганатх в Пури и других. Побывав в Индии в городе святых – Харидваре, и Ришикеше – городе йогов, я убедился, что каждый человек, развивший в себе сверхспособности, является уникальным творцом уникальных способностей. 

Каждый может делать что-то свое, но не может повторить, скопировать то, что было проявлено ранее. Не будет другого Есенина, Пушкина, Шолохова. Секрет этого заключается в том, что каждый человек творец и может стать тем, кем пожелает. Но есть у этого явления нечто общее.

Способности человеком приобретаются как при рождении, так и могут быть развиты, как в случае с гималайскими йогами. Всю свою жизнь я посвятил саморегуляции и понял, что человеку никто не может помочь, кроме него самого. Саморегуляция – это нечто большее, чем самогипноз. Это правильное питание, образ жизни, сосредоточенность на Учителе, а также умение управлять событиями и регулировать свой обмен веществ, управлять токами внутри себя. Кроме того, это возможность создавать образы, которые сами стремятся к материализации и мечты, которые сбываются. Я могу сказать, что это настоящее обретение силы и на что бы она ни была вами направлена, все будет получаться. Вера в себя и успех вам обеспечены.

Фото: GLOBAL LOOK press

В индийской философии превалирует утверждение, что совершенные люди – дважды рожденные. В моем понимании это те, кто достиг глубин своего сознания, научился управлять своим здоровьем и своей судьбой. Все, о чем человек мечтал с детства и юности, все, к чему он стремится, будучи уже зрелым, все надежды и чаяния начинают сбываться порой самым неожиданным и чудесным образом.

Казалось бы, что-то не получается: хроническое заболевание с детства, отсутствие средств или наоборот, появились деньги, и бизнес идет хорошо, а радости в сердце все равно нет. Нужно учиться расслабляться и разгружать свой разум, чтобы пришло осознанное ощущение силы, открывшейся в познании самого себя. Сохранение и укрепление собственного здоровья, получение положительных эмоции сопутствует этому. Для человека, научившегося влиять на самого себя, не существует внутренних проблем.

Также важно оградить себя от вредного гипнотического воздействия, например, такого как, реклама. Для того чтобы не быть подверженным влиянию сторонних гипнотических сил, нужно как можно чаще бывать наедине с самим собой (хотя бы 15-20 минут каждый день). Это лучший вид защиты. Максимальный эффект "присутствия в себе" дает медитация. Сосредоточившись на собственных ощущениях и чувствах, человек видит внутренние источники силы, которые находятся в нем самом, и с радостью принимает природу этих сил.

16 января 2017, 18:08

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