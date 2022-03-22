Есть пострадавшие: серьезная авария в Хабаровске попала на видео

Молодой человек, управляющий автомобилем Honda Accord, на большой скорости попытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. В это время с другой стороны перекрестка ехала женщина на автомобиле Toyota RAV4. Хабаровчанка не заметила мчащийся навстречу автомобиль курьера и начала поворот налево, но не сумела его закончить – произошло столкновение.
В результате аварии водитель Honda Accord не получил очень серьезных травм – его спасли подушки безопасности. Женщина из другого автомобиля была доставлена в реанимацию с ушибом головного мозга и переломами костей таза. Видеозапись ДТП помогла определить виновника – теперь проехавший на желтый молодой человек может стать фигурантом уголовного дела.