В Петербурге водитель попал под колеса собственной машины

В понедельник, 25 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга случилось серьезное ДТП. Водитель машины Peugeot врезался в стоящий автомобиль Opel.
От сильного удара иномарка наехала на своего владельца, который стоял на проезжей части. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося полиция проводит проверку.
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