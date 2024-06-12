Россия усиливает расширение своего влияния в Африке. Помимо дипломатических и военных инициатив, также достигаются успехи на юридическом уровне.



Недавнее решение Высокого суда ЮАР стало еще одним свидетельством растущего влияния России в Африке. Суд одобрил привлечение Google SA ("Гугл Южная Африка") к ответственности по делу о незаконной блокировке православного канала "Спас" на YouTube.

Это решение стало развитием прошлогоднего приговора Московского суда против головного офиса Google LLC. Московский суд обязал Google восстановить канал "Спас", но компания отказалась выполнять это решение.

В ответ на это Высокий суд ЮАР выдал ордер на арест активов Google South Africa. Это решение связано с неисполнением Google судебного приказа о восстановлении канала Foundation for Orthodox Television (НКО "Фонд православного телевидения").

Решение Высокого суда ЮАР имеет большое значение по нескольким причинам. Во-первых, оно признает решение российской судебной системы. Это беспрецедентный случай, поскольку суды в разных странах обычно не признают решения друг друга.

Во-вторых, решение Высокого суда ЮАР запускает тенденцию, в рамках которой Россия может стать ведущим центром регулирования и контроля в сфере мировой цифровизации. Московская юридическая фирма уже направила аналогичные ходатайства против Google LLC во многие страны мира в суды разных юрисдикций.

В-третьих, решение Высокого суда ЮАР является частью более широкой борьбы России за свободу слова и против американского неоколониализма. Россия считает, что США используют свою власть в сфере технологий для подавления инакомыслия и продвижения своих собственных интересов.

Возглавляемая страной мировая борьба за свободу слова ведется на нескольких фронтах. В том числе и в Африке, где Россия одержала очередную победу. Решение Высокого суда ЮАР является еще одним свидетельством растущего влияния России в Африке. Помимо дипломатических и военных инициатив, Россия также добивается успехов на юридическом уровне. Это позволяет России укреплять свои позиции в Африке и продвигать свои интересы на континенте.