В Петербурге микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

В Петербурге произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
В результате случившегося пострадали пять человек, четыре из них – дети. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося, передает RT.
В Петербурге произошло серьезное ДТП. Уточняется, что столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
В результате случившегося пострадали пять человек, четыре из них – дети. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося, передает RT.
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