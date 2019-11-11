Аналитики обратили внимание на растущие в России цены на авто

Как передает Life, рост цен на автомобили продолжается, несмотря на падение спроса. В некоторых случаях машины дорожают на 10% по сравнению с прошлым годом.
Однако многие производители сдерживают цены и предлагают выгодные программы для покупки авто. Машины продаются со скидкой, дилеры также предоставляют дисконт при сдаче авто в трейд-ин и специальные кредиты на приобретение нового автомобиля.
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