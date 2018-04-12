Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
Свою страницу в Instagram, на которой мажор хвастался своей "крутостью", автор уже удалил – однако видео в сети осталось. В ролике сидящий за рулем иномарки (как предполагают, это Toyota или Lexus) выходец с Кавказа едет по заполненному спешащими подземному переходу. Они с пассажиром подшучивают над пешеходами и предлагают им "подвинуться" и уступить дорогу машине.
Столичная ГИБДД уже проводит проверку. Личность "режиссера" и "оператора" ролика пока не установлена. Неизвестна даже точная дата инцидента: видео появилось в соцсети 10 апреля, а после того, как поднялся шум, пользователь sult_500 сразу удалил аккаунт.
Стражи порядка пока затрудняются сказать, по какой статье автохаму грозит ответственность. По словам сотрудников ГИБДД, переход с трудом подходит под определение "тротуар", а наказание за опасное вождение в Кодексе административных правонарушений пока не появилось. Однако в МВД корреспонденту "Газеты.ру" сказали, что, скорее всего, нарушителя привлекут по статье о мелком хулиганстве.
В госавтоинспекции действиями нарушителя возмущены. "Откровенное пренебрежение ПДД, хамство на дороге вызывают резонанс в обществе... Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая – по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или прессе", – пообещал руководитель управления столичной ГИБДД Виктор Коваленко.
Тем временем местные жители рассказали, что в в районе платформы "Окружная", где произошел инцидент, сейчас проехать автомобилям другим путем нельзя. Ближайший проезд закрыт, приходится делать приличный крюк. Тем не менее, поступок автохама граждане не оправдывают.
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