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Авто

На Кубани автобус с детьми попал в смертельное ДТП

Фото: GLOBAL LOOK press
В Темрюкском районе Краснодарского края столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль. Трагедия произошла утром 27 июля.
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На месте ДТП скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также 47-летний пассажир автобуса, где находились 32 человека. По имеющейся информации, детей среди погибших нет.

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Восемь пассажиров автобуса, следовавшего из Крыма в Анапу, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. "По предварительным данным, в районе поселка Ильич 32-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21111", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes, который, продолжая движение, столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями", – цитирует сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по региону "Интерфакс".

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим. Организованы места для временного размещения людей. На место аварии выехали специалисты из Детской краевой клинической больницы – травматологи, хирурги и реаниматологи. Работают четыре бригады скорой помощи и три реанимобиля.

Как писали Dni.Ru, похожее ДТП случилось 25 июля на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Перевозивший детей автобус столкнулся с фурой, пострадали девять человек. 

Автор: Людмила Фоканова27 июля 2017, 09:50

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