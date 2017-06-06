Россияне массово скупают Bentley
Всего в апреле 2017 года на российском рынке было продано 155 автомобилей класса "люкс", передает агентство "Автостат". В прошлом году этот показатель был на уровне 133 единиц.
Первыми по продажам элитными автомобилями по-прежнему остаются машины марки Mercedes-Benz, при этом все они одной модели – Maybach S-Class. За апрель 2017 года россияне купили 77 подобных транспортных средства класса "люкс".
Вторую строчку рейтинга продаж занял бренд Maserati. Из 36 новых владельцев автомобилей этой марки 34 предпочли модель Maserati Levante. На третьем месте ТОПа – элитные машины марки Bentley, их в апреле 2017 года купили 26 человек.
Отметим, что некоторые россияне купили автомобили и других марок. Например, на российские дороги выехали восемь новых Rolls-Royce, три Aston Martin, три Ferrari и два Lamborghini.
5 июня 2017 г.
Примечательно, что 70% продаж элитных автомобилей пришлось на жителей столицы и Подмосковья, там было продано 109 машин. Еще девять транспортных средств приобрели в Краснодарском крае, еще три – в Санкт-Петербурге.
Гламурный Bentley для модели Анны Калашниковой. #Пушкин pic.twitter.com/UKk9QElSiO— Mila Camila (@milacamilaz) 6 июня 2017 г.
Напомним, в марте 2017 года в Министерстве промышленности и торговли почти на четверть расширили список автомобилей, облагаемых дополнительным "налогом на роскошь". В сравнении с прошлым годом, число позиций увеличилось на 201 единицу. Теперь в рейтинге элитных машин 909 позиций.
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