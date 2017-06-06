Знаменитый российский актер Сергей Гармаш попал в ДТП в центре Пскова. Оказалось, что именно он устроил аварию на Кузнецкой улице.

По информации правоохранительных органов, в результате столкновения двух легковых автомобилей никто не пострадал. Авария произошла 5 июня около 23:00 мск.

Предварительно установлено, что артист, находившийся за рулем Hyundai, допустил столкновение со стоящим автомобилем "ВАЗ-2112". Аварию оформили без участия инспекторов ГИБДД, сообщает РИА ФАН.

"Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован", – цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы УВД по Псковской области Алексея Баранова. "У ВАЗа разбит левый стоп-сигнал, поврежден бампер. У автомобиля Сергея Гармаша передний номерной знак в одном месте оторвался и висит", – приводит слова очевидца ДТП Псковская лента новостей.

"Из ВАЗа выскочил молоденький худощавый паренек, начал спешно искать свидетелей. Актер вел себя спокойно, с достоинством", – рассказал очевидец. Уточняется, что инцидент произошел у стоянки такси возле Вечного огня.

В Пскове снимают фильм режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием "Преданные", в котором задействован Гармаш. Работа над лентой стартовала перед майскими праздниками. Также съемки будут проходить в Печорах, Новом Изборске, Псковском районе. В проекте принимают участие актрисы Ирина Розанова и Ирина Рахманова.