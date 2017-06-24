Таксист устроил массовое ДТП на Ленинском проспекте

В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе такси. По предварительным данным, виновником инцидента является таксист, который перестраивался с крайней правой полосы на разворот, передает телеканал "360".
В результате автоаварии пострадал один человек. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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