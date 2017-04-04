В Москве произошла массовая авария

На Варшавском шоссе в Москве вечером 4 апреля произошла массовая авария. В результате ДТП столкнулись сразу четыре автомобиля.
Три человека, в том числе ребенок, получили травмы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Пострадавшие были доставлены в больницу, на месте работают экстренные службы города.
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