В Москве обстреляли таксиста

Медицинская помощь потребовалась водителю такси, на которого было совершено нападение в Новой Москве, передает Life.ru. На основании предварительных данных удалось восстановить приблизительную картину произошедшего. Ранним утром 24 февраля мужчина подъехал к продуктовому магазину и стал ждать клиентов. На эту же точку подъехал второй автомобиль. Его водитель стал настаивать, что за возможность таксовать в этом районе нужно платить. Между мужчинами разгорелась словесная перепалка, во время которой на подмогу второму спорщику приехали еще четыре автомобиля. Вышедшие из них люди жестоко избили таксиста, а затем несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия. Помощь пострадавшему оказывают медики. Полиция ведет поиск преступников.